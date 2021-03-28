Посадку малины и клубники придется отложить

На грядущей недели Луна будет убывать. Такое положение ночного светила оказывает определенное влияние на растения и их посев. Для того чтобы обеспечить себя богатым урожаем и вырастить здоровые и крепкие растения, следует ориентироваться на рекомендации астрологов.



Благоприятные дни для посадки

Период с 29 по 31 марта отлично подходит для посева семян корнеплодов. Самое время приступить к посадке моркови, свеклы, репы и других культур. Прекрасно взойдут посаженный в этот период чеснок и разная зелень.

В конце марта также можно заняться посадкой однолетних и многолетних цветов. 30 и 31 марта идеально подходят для украшения вашего сада. Посаженные в это время цветы вырастут сильными и красочными.

А вот 1 и 2 апреля лучше воздержаться от высадки многолетних и вьющихся цветов – растения будут хилыми и не смогут полноценно радовать глаз садовода.

Не успевшие высадить корнеплоды в конце марта могут вернуться к этому делу начиная с 3 апреля. Идеальной датой для посадки картофеля по Лунному календарю является 4 апреля.

Лунный календарь садовых работ на март-апрель

Заняться посадкой саженцев плодовых деревьев можно в течение всей недели. В этот же период можно посадить крыжовник и смородину. А вот малину и ежевику сажать пока рано – на этой неделе придется воздержаться от работы с этими растениям. Тоже самое касается клубники и земляники. Согласно Лунному календарю, их посадку лучше отложить, однако 4 апреля все же можно заняться этим видом работ.

К прикапыванию побегов и укоренению черенков лучше приступить с 1 по 4 апреля. Тогда растения хорошо приживутся и вырастут крепкими и здоровыми. Плодовые деревья лучше прививать 3 или 4 апреля.