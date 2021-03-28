Лунный посевной календарь на неделю с 22 по 28 марта

Лунный посевной календарь на неделю с 22 по 28 марта
Крыжовник. Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Посадку малины и клубники придется отложить

На грядущей недели Луна будет убывать. Такое положение ночного светила оказывает определенное влияние на растения и их посев. Для того чтобы обеспечить себя богатым урожаем и вырастить здоровые и крепкие растения, следует ориентироваться на рекомендации астрологов.

Благоприятные дни для посадки

Период с 29 по 31 марта отлично подходит для посева семян корнеплодов. Самое время приступить к посадке моркови, свеклы, репы и других культур. Прекрасно взойдут посаженный в этот период чеснок и разная зелень.

В конце марта также можно заняться посадкой однолетних и многолетних цветов. 30 и 31 марта идеально подходят для украшения вашего сада. Посаженные в это время цветы вырастут сильными и красочными.

А вот 1 и 2 апреля лучше воздержаться от высадки многолетних и вьющихся цветов – растения будут хилыми и не смогут полноценно радовать глаз садовода.

Не успевшие высадить корнеплоды в конце марта могут вернуться к этому делу начиная с 3 апреля. Идеальной датой для посадки картофеля по Лунному календарю является 4 апреля.

Лунный календарь садовых работ на март-апрель

Заняться посадкой саженцев плодовых деревьев можно в течение всей недели. В этот же период можно посадить крыжовник и смородину. А вот малину и ежевику сажать пока рано – на этой неделе придется воздержаться от работы с этими растениям. Тоже самое касается клубники и земляники. Согласно Лунному календарю, их посадку лучше отложить, однако 4 апреля все же можно заняться этим видом работ.

К прикапыванию побегов и укоренению черенков лучше приступить с 1 по 4 апреля. Тогда растения хорошо приживутся и вырастут крепкими и здоровыми. Плодовые деревья лучше прививать 3 или 4 апреля.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Байдену дали совет перед переговорами с Путиным

Президента США подколола Маргарита Симоньян

В Крыму накажут трех сознавшихся в водной блокаде украинцев

Ущерб полуострову ранее оценили в почти 1,5 триллиона рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей