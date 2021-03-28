Президент выдал подробности своего состояния

Владимир Путин решил не раскрывать главного секрета своей вакцинации от коронавируса – каким именно из трех лекарств привился на минувшей неделе. Президент заявил, что эта информация известна только его лечащему врачу. Однако известно, что главе России сделали укол двухкомпонентной вакциной.

Также лидер объяснил, что решил не прививаться на камеру, поскольку "мы не должны обезъянничать".

В интервью программы "Москва.Кремль.Путин" для телеканала "Россия" президент сказал, что побочных эффектов после процедуры у него почти не было. Единственным проявлением стала чувствительность в зоне укола.

"Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял – в левую руку делали (укол – прим. редакции) – почувствовал не боль, нет, какой -то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место, так еще до сих пор немножко чувствуется", – рассказал он.

После президент заявил, что на всякий случай положил на тумбочку градусник, чтобы был поближе, перед сном. На утро, как ему показалось, его немножно поламывало, но температуры не было.

Владимир Путин указал, что после прививки не занимался спортом три дня, но не стал отказывать себе в удовольствии принять контрастные ванны.

Однако, несмотря на то, что препарат, которым привили президента держат в секрете, Гинцбург уверяет, что знает подробности.