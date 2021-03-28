Путин высказался о своем "секрете" с вакцинацией

Путин высказался о своем "секрете" с вакцинацией
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент выдал подробности своего состояния

Владимир Путин решил не раскрывать главного секрета своей вакцинации от коронавируса – каким именно из трех лекарств привился на минувшей неделе. Президент заявил, что эта информация известна только его лечащему врачу. Однако известно, что главе России сделали укол двухкомпонентной вакциной. 

Также лидер объяснил, что решил не прививаться на камеру, поскольку "мы не должны обезъянничать". 

В интервью программы "Москва.Кремль.Путин" для телеканала "Россия" президент сказал, что побочных эффектов после процедуры у него почти не было. Единственным проявлением стала чувствительность в зоне укола.

"Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял – в левую руку делали (укол – прим. редакции) – почувствовал не боль, нет, какой -то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место, так еще до сих пор немножко чувствуется", – рассказал он.

После президент заявил, что на всякий случай положил на тумбочку градусник, чтобы был поближе, перед сном. На утро, как ему показалось, его немножно поламывало, но температуры не было. 

Владимир Путин указал, что после прививки не занимался спортом три дня, но не стал отказывать себе в удовольствии принять контрастные ванны. 

Однако, несмотря на то, что препарат, которым привили президента держат в секрете, Гинцбург уверяет, что знает подробности. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Самолов Григорий
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<цензура> - вот важная инф. и подарок для всех детей РФ! А не опасные фитнесы!!!
Самолов Григорий
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А Важной для народа информации у вас нет? МД АФС. Не стыдно? Не надоело за грант от вождя так унижаться..
Гость185755
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Гость166428
какое же мерзкое еплище а
Это ты про себя глядя в зеркало?
Гость166428
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какое же мерзкое еплище а
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