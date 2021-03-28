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Сколько звездочек будет носить генерал-полковник и как выглядят такие погоны? Предлагаем проверить свои знания по военной теме с помощью незатейлевого теста. На картинках будут представлены погоны, а вам нужно будет лишь выбрать один праильный вариант из трех.
Всего тест состоит из 12 вопросов на знание военной тематики. Сможете ответить правильно на все?
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