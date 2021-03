Особенно специалисту трудно было объяснять значение некоторых фразеологизмов

Переводчик Павел Палажченко, который долгое время трудился на Михаила Горбачева, решил рассказать о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время работы на экс-президента Советского Союза.

Накануне Палажченко презентовал на международной ярмарке свою книгу "Профессия и время. Записки переводчика-дипломата". В ней автор рассказал об особенностях работы переводчика, вспоминает о работе в ООН и других интересных ситуациях.

Например, особенно непросто переводить устойчивые предложения, пословицы и поговорки. Иногда в таких случаях приходится ситуативно описывать смысл сказанного.

Но порой бывают ситуации, когда необходимо перевести редкие слова. Например, "подснежник" или "хариус". В таких ситуациях очень часто выручают иностранные коллеги. Или же приходится "прибегать к переводу на уровне ситуации", надеясь, что далее ситуация станет более ясной и понятной.

Не обходилось и без курьезов.

"Он (Горбачев – прим.ред.) меня озадачил как-то: "Нельзя страну ломать через колено",

– цитирует Палажченко РИА "Новости".

В итоге для перевода было использовано английское выражение "break the back", которое означает "сломать спину". А знаменитую российскую "дырку от бублика" заменили в итоге на "the hole of the donut".

