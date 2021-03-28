Главные ошибки при посадке картофеля: как добиться богатого урожая

Главные ошибки при посадке картофеля: как добиться богатого урожая
Картофель. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сытный овощ будет расти как на дрожжах

Дачный сезон уже не за горами. Заядлые огородники готовятся к активной работе в саду. При этом для каждого важно, чтобы его старания принесли реальные плоды. Добиться отличного урожая картофеля можно, устранив несколько неправильных действий при его посадке.

Удобрение

Не все знают, что картошка плохо относится к свежему навозу. Также нужно отказаться от внесения азотного удобрения при посадке картофеля прямо в лунку. Все дело в том, что при таком обильном удобрении картофель "объедается" и начинает активно наращивать зеленую массу.

Для самой картошки важно нарастить "помидорки", ботанические семена. Они дают возможность картофелю рассеиваться по большим территориям. Однако сами клубни от этого страдают, как и садоводы, видя на выходе скудный урожай.

Семенной материал

Многие огородники допускают ошибку, сажая не семенные клубни, а средние картофелины. Это приводит к тому, что растения, имея "богатый стол" в виде приличной картофелины, неохотно формируют новые клубни, опять же наращивая зелень. В таком варианте огородника ждет куча мелких картошек, которые точно не поднимут ему настроение при сборе урожая. Для посадки нужно брать небольшие клубни размером с маленькое куриное яйцо с двумя ростками.

Полив

Здесь главное не переусердствовать, но и не дать грядкам засохнуть. Картошку нужно регулярно поливать и следить, чтобы грядки не были перенасыщены влагой.

Расстояние между рядами

Многие огородники игнорируют рекомендации, которые были давно разработаны опытными советскими сельскохозяйственниками. В итоге урожай получается посредственный. Лучше действовать, как завещали предки: не менее 35-40 см между кустами картофеля, не менее 80-85 см между рядами. Тогда отличный урожай не заставит себя ждать.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, как повысить урожайность репчатого лука.

Ольга ФЕДОРОВА

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