В мероприятии приняли участие тысячи школьников

Конкурс "Большая перемена" отметил День больших перемен, который празднуют 28 марта, масштабным онлайн-марафоном. Также это мероприятие было посвящено запуску нового сезона общероссийского конкурса. В рамках марафона активисты провели встречи с представителями экспертного сообщества в различных отраслях. Дети пообщались с учеными, деятелями искусств, опытными журналистами и другими специалистами.



Так, известный журналист и ведущий Эрнест Мацкявичюс провел для конкурсантов познавательную лекцию, посвященную мастерству правильно доносить свою точку зрения до аудитории.

Театральные артисты Артур Касимов и Анастасия Денисова рассказали детям о специфике актерской профессии и поделились некоторыми театральными секретами. Также пообщаться с ребятами пришла участница конкурса "Евровидение-2021" от России исполнительница Манижа.

Глава АНО "Национальные приоритеты", в свою очередь, пожелала всем участникам успехов и реализации самых смелых амбиций. София Малявина отметила, что возможность человека мечтать двигает весь мир вперед.

Подбодрить школьников и поделиться собственными историями успеха пришли известные блогеры Саша Лукьянова, Ваня Дмитриенко, Катя Адушкина и другие.

В торжественной части мероприятия школьники приняли Хартию "Большой перемены". Этот документ участники конкурса сами разрабатывали в течение шести месяцев.

Завершилось праздничное мероприятие концертом популярных певцов Егора Шипа, МОТа и других известных исполнителей.

Новый сезон общероссийского конкурса начался 26 марта текущего года. Желающие испытать свои силы могут зарегистрироваться на ресурсе bolshayaperemena.online.