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Каждый огородник стремится получить хороший урожай. Как известно, перец уживается не со всеми растениями. Поговорим о том, с чем лучше сажать эту культуру.
Близкие родственники могут оказаться плохими соседями
Сладкий и горький перец нельзя выращивать рядом. У них существует самоопыление. Вполне достаточно одного растения, чтобы образовалась завязь. Не стоит забывать и о перекрестном опылении. В жаркое время или в условиях теплицы может получиться, что плоды сладкого перца станут не такими мясистыми и его размеры будут меньше среднего. Не сильно, но пострадает также и качество вкуса. Однако острый вкус у гибридного плода будет отсутствовать.
Не стоит сажать рядом с перцем капусту
Любая капуста, белокочанная, брюссельская или кольраби, а также свекла очень любят воду и очень быстро забирают ее из почвы. Если перцы окажутся рядом, они не будут получать нужное количество влаги и питательных веществ.
Огурцы тоже лучше сажать отдельно
Этот овощ обожает воду, а для перцев сложится обратная ситуация – избыток влаги негативно скажется на урожайности.
Не засеивайте рядом с перцем укроп
Вырастая, укроп не мешает созревать и расти другим культурам. Но в случае с перцами ситуация сложится иначе: укроп будет закрывать нужное количество солнца, образуя тень. В итоге плоды перца не до конца сформируются и не вырастут. Кроме того, в укропе могут жить насекомые-вредители.
Семейства бобовых тоже лучше избегать
Когда горох вырастет, он может обвивать стебли, мешая перцу расти, а его плодам созревать. Кроме того, общее для двух видов грибковое заболевание может сделать ситуацию еще хуже. Так зачем подвергать лишнему риску будущий урожай?
Семейство пасленовых – не лучшие соседи для перца
Картошка, баклажан, томат страдают от тех же заболеваний, что и перец. Поэтому для избежания двойного урона от вредителей, лучше не сажать рядом эти культуры.
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