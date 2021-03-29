Советы садоводов: с какими растениями не стоит сажать перец

Советы садоводов: с какими растениями не стоит сажать перец
Фото: pixabay.com
Эти лайфхаки помогут не подвергать лишнему риску будущий урожай

Каждый огородник стремится получить хороший урожай. Как известно, перец уживается не со всеми растениями. Поговорим о том, с чем лучше сажать эту культуру. 

Близкие родственники могут оказаться плохими соседями

Сладкий и горький перец нельзя выращивать рядом. У них существует самоопыление. Вполне достаточно одного растения, чтобы образовалась завязь. Не стоит забывать и о перекрестном опылении. В жаркое время или в условиях теплицы может получиться, что плоды сладкого перца станут не такими мясистыми и его размеры будут меньше среднего. Не сильно, но пострадает также и качество вкуса. Однако острый вкус у гибридного плода будет отсутствовать.

Не стоит сажать рядом с перцем капусту

Любая капуста, белокочанная, брюссельская или кольраби, а также свекла очень любят воду и очень быстро забирают ее из почвы. Если перцы окажутся рядом, они не будут получать нужное количество влаги и питательных веществ.

Огурцы тоже лучше сажать отдельно 

Этот овощ обожает воду, а для перцев сложится обратная ситуация – избыток влаги негативно скажется на урожайности.

Не засеивайте рядом с перцем укроп

Вырастая, укроп не мешает созревать и расти другим культурам. Но в случае с перцами ситуация сложится иначе: укроп будет закрывать нужное количество солнца, образуя тень. В итоге плоды перца не до конца сформируются и не вырастут. Кроме того, в укропе могут жить насекомые-вредители.

Семейства бобовых тоже лучше избегать

Когда горох вырастет, он может обвивать стебли, мешая перцу расти, а его плодам созревать. Кроме того, общее для двух видов грибковое заболевание может сделать ситуацию еще хуже. Так зачем подвергать лишнему риску будущий урожай?

Семейство пасленовых – не лучшие соседи для перца

Картошка, баклажан, томат страдают от тех же заболеваний, что и перец. Поэтому для избежания двойного урона от вредителей, лучше не сажать рядом эти культуры.  

Ранее редакция "Утро.ру" рассказала, что можно сажать в апреле на огороде в открытый грунт. 

Анна АГАБАБОВА

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