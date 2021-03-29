Для укрепления и сбора раннего урожая: как подкармливать рассаду

Для укрепления и сбора раннего урожая: как подкармливать рассаду
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сделать это просто, и результат будет отличный

Чтобы как можно раньше собрать хороший урожай, нужно правильно подкормить рассаду. Она вырастет крепкой и здоровой.

Особых усилий для этого не понадобится. Важно лишь подобрать необходимые компоненты, грамотно их смешать и вовремя добавить в почву, где растут сеянцы.

Как правильно подкармливать рассаду

В первый раз это следует делать на шестой – восьмой день после того, как росточки поднялись. Для развития корней в такой момент остро требуется фосфор. Поэтому в качестве подкормки хорошо подойдет суперфосфат.

Также можно приготовить ее самостоятельно. Смешать 2 г любого фосфорного удобрения и 1 л горячей воды, остудить и подлить в почву. гда находится рассада.

Следующая подкормка проводитсся спустя две недели. Только нуужны будут уже калийные удобрения – для укрепления иммунитета сеянцев.

Допускается использование монофосфата калия, магнезии и т.д. Чтобы получить такую подкормку, надо растворить 1 г грамм калийного удобрения в 1 л воды и полить рассаду. 

Если выполнить все эти нехитрые правила, рассада станет крепкой очень быстро. Кроме того, можно рассчитывать на скорый и обильный урожай даже в том случае, если рассаду высадили поздно.

Ранее стало известно, что можно посадить на грядки в апреле для получения самого раннего урожая.  Уже спустя несколько недель после посева можно будет полакомиться не только зеленью, но и четырьмя овощами.

Также сообщалось о питательных подкормках для озимого чеснока. Их нужно провести трижды за сезон, тогда растение будет здоровым, и урожай порадует.

Полина ДОРОЖКИНА

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