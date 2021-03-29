Москва вошла в тройку лидеров по инновациям при борьбе с COVID-19

Внедренные в столице решения спасли тысячи жизней

Москва заняла третье место в мировом рейтинге инноваций по борьбе с пандемией коронавируса, составленном международным аналитическим центром StartupBlink. Российская столица представила более 45 инновационных решений, которые помогли людям и бизнесу справиться с Covid-19 и его последствиями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Компания StartupBlink стала собирать мировую карту инновационных решений по Covid-19 буквально сразу, как только заболевание выросло до масштабов пандемии. В базу данных для обмена опытом между городами и государствами вносили лучшие практики по диагностике, лечению, информированию населения, способам адаптации граждан и предпринимателей в новых ковидных условиях.

Спустя год на платформе зарегистрировано более 1300 инноваций из 86 стран. Из них 46 инновационных решений были придуманы и внедрены в Москве. Здесь не только вакцина "Спутник V" – первый в мире зарегистрированный препарат, разработанный в столичном центре им.Гамалеи, но и предложенный московскими специалистами искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, а также онлайн-школы "Фоксфорд" и "Учи.Ру", которые помогли учащимся организовать качественное дистанционное обучение, индекс самоизоляции и сервис "Яндекса" по доставке тестов на Covid-19, цифровые пропуска с QR-кодами и пр.

"Эти решения обеспечили Москве место в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, но главное – они спасли тысячи жизней людей",

– подчеркивает Сергей Собянин.

Согласно даннымStartupBlink, по внедренным в период пандемии инновациям Москва обогнала Лос-Анджелес, Сеул, Мадрид, Мюнхен, Амстердам и другие развитые мегаполисы, уступив по этому показателю только Сан-Франциско и Нью-Йорку.

Инновационные сервисы оказали огромную поддержку врачам в период резкого роста заболеваемости. Способный работать без перерывов и выходных, искусственный интеллект (ИИ) обрабатывал жалобы пациентов, результаты анализов и исследований и предлагал варианты диагнозов и лечения. Конечно, последнее слово оставалось за медиками, но ИИ сокращал время работы лечащего врача непосредственно с пациентом в 10 раз, что повышало производительность, снижало нагрузку на квалифицированных докторов, а назначения на ранней стадии повышали эффективность лечения.

Еще одним важнейшим цифровым решением стали электронные медицинские карты. В столице их начали внедрять еще до пандемии, но в период коронавируса этот сервис оказался особенно важен. Люди получили возможность не посещать поликлиники повторно, чтобы узнать результаты исследований, а медики смогли сразу видеть анамнез пациента. Это не только экономит время, но и буквально спасает жизни в экстренных ситуациях.

Сейчас сервисы ИИ подключены и к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). Например, после компьютерной томографии легких снимок тут же отправляется на обработку ИИ, и рентгенолог в течение 10 минут получает заключение о наличии или подозрении на Covid-19.

Благодаря инновационным решениям и мерам, принятым правительством Москвы, ситуация в столице РФ сейчас стабилизировалась. Последние недели фиксируется менее 2 тысяч заболеваний коронавирусом в сутки. Это позволило уже снять многие карантинные ограничения.

Как отметил мэр, столичное здравоохранение сейчас справляется с уровнем заболеваемости, но низким его не назовешь. Борьба продолжается, поэтому масочный режим сохраняется, как и необходимость соблюдать дистанцию в 1,5 м в общественных местах. Людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями рекомендуется все-таки соблюдать домашний режим.

Защитить себя и своих близких поможет вакцинация. По состоянию на 25 марта от коронавируса привились около 1 миллиона жителей столицы, 40% из которых – пенсионеры и люди из других групп риска. Никаких серьезных побочных эффектов после вакцинации у них не возникло.