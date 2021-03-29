"Никогда такого не было, и вот опять": самые известные высказывания Черномырдина

"Никогда такого не было, и вот опять": самые известные высказывания Черномырдина
Виктор Черномырдин. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Фразами общественного и политического деятеля давно пользуются в народе

В начале апреля исполнится 83 года со дня рождения Виктора Черномырдина. Чаще всего его вспоминают как автора неординарных высказываний.

Этими острыми фразами давно пользуются и обычные граждане. Цитаты получили название в честь известного общественного и политического деятеля.

Он мог смешно выразиться о превратностях судьбы, реформе денег, работе и национальности. Несколько "черномырдинок" – в обзоре "Утро.ру".

Как-то Черномырдин заявил: "Отродясь такого не было, и вот опять". Фразу запомнили в немного измененном виде, как "Никогда такого не было, и вот опять". Что имел в виду, произнеся ее, Виктор Степанович, уже никто не помнит. Нынче же используют, когда говорят о том, что уже не удивляет или происходит настолько часто, что перестало беспокоить. 

Следующим распространенным афоризмом политика стали слова "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Он дал такую оценку реформе денег, проведенной в 1998 году. Предполагалось, что замена прежних банкнот на новые поможет рублю укрепиться. Однако народ запаниовал, причем  не только в России, но и в Белоруссии, а также в Казахстане.

Будучи талантливым оратором, Черномырдин старался говорить кратко. Однажды, следуя этому правилу, он выдал: "Мы выполнили все пункты – от "А" до "Я". что это означало, узнать теперь уже невозможно. При этом высказывание встало в ряд из самых ярких.

Мог кандидатом технических наук позволить себе выражаться и завуалированно, что вынуждало окружающих задуматься. Виктор Степанович по-своему отреагировал на то, что Борис Березовский испытывает неловкость из-за своей национальности. Черномырдин удивился и подчеркнул: "Если я еврей, чего я буду стесняться?!Правда, я не еврей"

Также при любой возможности общественный и политический деятель хвалил свою страну. Являясь послом РФ на Украине, он отметил: "Россия – это континент", добавив, что нас не в чем упрекнуть. И напомнил, что европейская территории нашего государства в разы больше той. что занимает вся Европа, и нечего нас отлучать, поскольку это "бесполезно".

Ранее стала известна неординарная просьба Виктора Черномырдина к Сергею Шойгу. Тогдашний премьер-министр попросил главу Минобороны найти губернатора, пожаловавшегося на него, и послать его, а затем передумал и сказал, что сам пошлет.

Полина ДОРОЖКИНА

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