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Появление катышков на одежде – явление неприятное. Зачастую это портит внешний вид вещи. Справиться с уже появившимися катышками можно с помощью бритвенного станка, но есть парочка способов, благодаря которым об испорченных вещах можно забыть навсегда.
Во-первых, начните стирать на режиме деликатной стирки, сообщает "МИР24". При этом очень важно, чтобы одежда из разных тканей стиралась отдельно друг от друга.
Также обратите внимание на средство, с помощью которого вы стираете. По возможности замените обычный порошок на жидкий, пишет британское издание The Sun. А если вещь очень чувствительна, тогда лучше и вовсе перейти на ручную стирку.
Также рекомендуется сушить вещи на воздухе, а не в сушильной машине. И не забывайте регулярно чистить одежду с помощью специальной щетки или валика.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие вещи нельзя стирать в стиральной машинке.
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