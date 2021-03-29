Как избежать появления катышков на одежде: советы экспертов

Качество вещей поможет сохранить правильно выбранный режим стирки

Появление катышков на одежде – явление неприятное. Зачастую это портит внешний вид вещи. Справиться с уже появившимися катышками можно с помощью бритвенного станка, но есть парочка способов, благодаря которым об испорченных вещах можно забыть навсегда. 

Во-первых, начните стирать на режиме деликатной стирки, сообщает "МИР24". При этом очень важно, чтобы одежда из разных тканей стиралась отдельно друг от друга. 

Также обратите внимание на средство, с помощью которого вы стираете. По возможности замените обычный порошок на жидкий, пишет британское издание The Sun. А если вещь очень чувствительна, тогда лучше и вовсе перейти на ручную стирку. 

Также рекомендуется сушить вещи на воздухе, а не в сушильной машине. И не забывайте регулярно чистить одежду с помощью специальной щетки или валика.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие вещи нельзя стирать в стиральной машинке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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