Повышение температуры и осадки ускорят таяние снега

На этой неделе в Москве ожидается хорошая погода. В столице потеплеет аж до 16 градусов.

По словам сотрудника центра погоды "Фобос", в понедельник и вторник в регионе ожидается безоблачная погода. В ночь на 31 марта начнется дождь, и потом пройдет теплый атмосферный фронт.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", теплая погода и осадки ускорят таяние снега.

Однако, на выходных в регионе ожидается похолодание. Температура снизится до восьми-десяти градусов. Ночью – до одного-двух градусов.

Ранее синоптики обещали россиянам теплые весну и лето.

