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На этой неделе в Москве ожидается хорошая погода. В столице потеплеет аж до 16 градусов.
По словам сотрудника центра погоды "Фобос", в понедельник и вторник в регионе ожидается безоблачная погода. В ночь на 31 марта начнется дождь, и потом пройдет теплый атмосферный фронт.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", теплая погода и осадки ускорят таяние снега.
Однако, на выходных в регионе ожидается похолодание. Температура снизится до восьми-десяти градусов. Ночью – до одного-двух градусов.
Ранее синоптики обещали россиянам теплые весну и лето.
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