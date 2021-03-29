Кому положена повышенная пенсия по старости: разъяснения дал эксперт

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В России существует два вида пенсионного обеспечения по возрасту: государственное и страховое. Чем они отличаются и можно ли повысить причитающиеся выплаты, пояснила профессор Юлия Финогенова.
Государственное пенсионное обеспечение финансируется напрямую из бюджета, на него могут рассчитывать военные, госслужащие и пр. Граждане, работавшие по договору найма и за которых работодатель отчислял взносы в Пенсионный фонд, могут рассчитывать на пенсию в рамках обязательного страхового обеспечения, ее выплачивают из средств ПФР.
Получатели страховой пенсии делятся на две категории.
"Для тех, кто отсрочил оформление пенсии на 5 лет, повышающий коэффициент к фиксированной части составит 1,36, а на 10 лет – 2,11",
– рассказала в комментарии "Прайму" Юлия Финогенова. Она отметила, что граждане льготных категорий также могут рассчитывать на повышение фиксированной выплаты в зависимости от более позднего выхода на пенсию, но для них разработана своя шкала повышающих коэффициентов. Так, дополнительные 5 лет работы дадут право на коэффициент 1,21, плюс 10 лет – коэффициент 1,53.
Кроме того, россиянам старше 80 лет фиксированная часть страховой пенсии удваивается, напоминает URA.RU, для жителей крайнего Севера и сельской местности введены свои коэффициенты.
О том, кто имеет право на досрочное оформление страховой пенсии, "Утро.ру" рассказывало ранее.
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