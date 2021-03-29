Эксперты назвали несколько ежедневных привычек для укрепления здоровья

Психологи советуют посылать милые сообщения любимым

Эксперты назвали ряд упражнений, которые мало того, что будут держать человека в форме, но еще и поднимут настроение. На все упражнения тратится максимум одна минута. Об этом пишет в своем исследовании Al Jazeera.

Доктор Уилл Булсиевич рекомендует выпивать один стакан воды утром сразу после пробуждения, чтобы восполнить запас воды, утерянный во время сна. Выпитый утром стакан стимулирует работу мозга, а также способствует правильной работе органов малого таза.

Для того, чтобы избежать сахарного диабета, стоит добавить в свой утренний рацион продукты, содержащие белок. Об этом пишет диетолог Дезире Нельсен в своей книге "Ешьте больше растений". Ее коллега Тамара Дакер утверждает, что употребление фасоли и бобовых поможет избежать болезней и обеспечит долгую жизнь.

Специалисты советуют выходить на пробежки и начать приседать, чтобы увеличить кровоток во всем теле и укрепить свои ноги. На упражнения уйдет чуть больше минуты.

Стоматологи напоминают о важности чистки зубов. Необходимо тратить около минуты на чистку зубов и полоскание рта, чтобы избавиться от бактерий, которые могут привести к проблемам со здоровьем.

Доктор Гленн Фокс советует периодически делать глубокие вдохи. Данный метод поможет снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, а также улучшить настроение.

В исследовании, проведенном под руководством доктора Лори Сантос, профессора психологии в Йельском университете сказано, что стоит потратить несколько секунд, чтобы написать милое сообщение любимым. Это отличный способ поднять настроение себе и дорогому вам человеку.

Данил СИДОРЕНКО

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