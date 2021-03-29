У белорусского президента даже есть собственное поле для картошки

Александр Лукашенко не раз заявлял, что у него нет никакой недвижимости. По официальным данным, это действительно так, но журналистам удалось найти место, где может располагаться жилой комплекс белорусского президента.

Под Минском есть роскошный дворец, который раскинулся на весьма большой площади. Там есть все для комфортной жизни: ресторан, спортзал, собственная вертолетная площадка, традиционная печь. Более того, у президента РБ даже есть собственное поле для посадки картофеля.

Журналисты узнали, что живет Лукашенко в резиденции "Дрозды", которая располагается рядом с одноименным водохранилищем, рассказал ютуб-канал "ЖВЛ".

Более того, у Батьки также есть 8 похожих особняков и элитный автопарк общей стоимостью порядка 4 миллионов евро. Цена самой дорогой машины достигает почти 1,5 млн евро, но сам Лукашенко уверяет, что это – подарок, который ему вручили на день рождения.

Изнутри дом белорусского президента тоже выглядит хорошо обставленным. Камина, кстати, нет, вместо него – традиционная печь.

Ранее Лукашенко озвучил имена "достойных кандидатов" на пост президента Белоруссии. Президент добавил, что его дети не будут участвовать в президентских выборах. Но "достойные" люди в РБ все-таки нашлись. По мнению Лукашенко, это его помощник по Гродненской области, экс-глава МВД Юрий Караев и губернатор этого региона Владимир Караник.