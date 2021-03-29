Страховые выплаты увеличили 1 января, социальные вырастут 1 апреля

Россиянам указали точный размер пенсии. Сумму озвучила во время круглого стола в Совете Федерации заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По ее словам, к 1 января нынешнего года пожилые граждане нашей страны в среднем получали 15 744 рубля. Затем выплаты были увеличены на 6,3%.

С 1 апреля пенсии вырастут еще раз. Теперь на 3,4%, уточнила замглавы Минтруда.

В свою очередь, зампред правления ПФР Сергей Чирков заявил, что сделать пенсии выше уровня инфляции получится. Неработающим пенсионерам в среднем платят 17 536 руб., отметил он, передает РИА "Новости".

Также стало известно, кому по старости положена повышенная пенсия. Решение, получать ли такие выплаты, могут принимать сами россияне.

Ранее сообщалось, что некоторым пенсионерам увеличили выплаты. Повысят содержание тем, клмуне хватило стажа работы для получения страховыхъ выплат. Средний размер такого пособия составит 10 183 рубля.

Также "Утро.ру" писало, что россиянам предложили дополнительно повысить пенсии. В Совфеде решили, что нужно проиндексировать выплаты пожилым гражданам, которые выполняют обязанности старших по дому.