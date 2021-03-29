Народные приметы на все случаи жизни
Некоторые суеверия помогают читать знаки, подаваемые самой судьбой
Народные приметы, проверенные веками и рожденные нашими предками, иногда приоткрывают таинственную дверь будущего. Можно читать знаки судьбы, притягивать удачу, обходить неприятности.
Каждый из нас вправе выбирать – верить в те или иные приметы или нет. Тем не менее, есть суеверия, которым придерживаются практически все.
Самые популярные приметы
- Перед дальней дорогой считается нужным "присесть на дорожку".
- Если кто то из близких отправился в поездку, не начинайте уборку в доме, пока он не доберется до места назначения. Считалось, что если нарушить данную примету, то несчастье не миновать.
- Просыпать соль – к беде. Чтобы избежать последствий, уберите соль тряпкой со стола.
- Если вы вышли из дома и вспомнили, что оставили что-то важное, вернитесь, возьмите забытое и перед выходом улыбнитесь себе в зеркало, а потом покажите язык.
- Весь следующий год будет несчастливым, если убирать со стола бумагой.
- Не давайте подруге первой смотреться в зеркало. В противном случае, она уведет вашу любовь.
- Плохой приметой считается встретить женщину с пустыми вёдрами.А если с полными – к удаче и богатству.
- Если от горящей свечи идёт чёрный дым, значит вас пытаются сглазить.
- Ждите прибавление в семье, если аист поселился возле вашего дома.
- Не дарите и не принимайте в подарок ножи. Это приведет к ссоре.
- Деньги лучше не передавать из рук в руки.
Ранее "Утро.ру" поделилось еще приметами: что нельзя делать за обеденным столом.