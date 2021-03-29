Некоторые суеверия помогают читать знаки, подаваемые самой судьбой

Народные приметы, проверенные веками и рожденные нашими предками, иногда приоткрывают таинственную дверь будущего. Можно читать знаки судьбы, притягивать удачу, обходить неприятности.

Каждый из нас вправе выбирать – верить в те или иные приметы или нет. Тем не менее, есть суеверия, которым придерживаются практически все.

Самые популярные приметы

Перед дальней дорогой считается нужным "присесть на дорожку".

Если кто то из близких отправился в поездку, не начинайте уборку в доме, пока он не доберется до места назначения. Считалось, что если нарушить данную примету, то несчастье не миновать.

Просыпать соль – к беде. Чтобы избежать последствий, уберите соль тряпкой со стола.

Если вы вышли из дома и вспомнили, что оставили что-то важное, вернитесь, возьмите забытое и перед выходом улыбнитесь себе в зеркало, а потом покажите язык.

Весь следующий год будет несчастливым, если убирать со стола бумагой.

Не давайте подруге первой смотреться в зеркало. В противном случае, она уведет вашу любовь.

Плохой приметой считается встретить женщину с пустыми вёдрами.А если с полными – к удаче и богатству.

Если от горящей свечи идёт чёрный дым, значит вас пытаются сглазить.

Ждите прибавление в семье, если аист поселился возле вашего дома.

Не дарите и не принимайте в подарок ножи. Это приведет к ссоре.

Деньги лучше не передавать из рук в руки.





Ранее "Утро.ру" поделилось еще приметами: что нельзя делать за обеденным столом.