Россияне ценят в ретейле социальную функцию. Более 60% россиян видят в современной розничной торговле сложный меняющийся бизнес с важными социальными функциями

К таким выводам пришел центр социального проектирования “Платформа”, проводивший исследование в российских городах.



“Ретейл работает в очень чувствительной сфере и то, насколько компания отзывчива на запросы общества, определяет ее успех на рынке, – уверен сооснователь торговой сети Fix Price Сергей Ломакин. – Контроль ценообразования и качества, развитие территорий и инвестиции в региональную инфраструктуру, поддержка местных производителей и локальных рынков труда, а еще экологические и благотворительные акции – без этого сегодня немыслима розничная торговля”.

Согласно исследованию “Платформы”, есть два основных требования, которые потребители сегодня предъявляют к ретейлу. Во-первых, люди ждут, что в условиях экономического спада товары на прилавках не будут дорожать. Большинство граждан нашей страны (56% опрошенных) считают, что торговые компании должны сдерживать цены на социально-значимые товары, вводя на них минимальные наценки.

“Еще до начала коронакризиса многие компании стали искать инструменты, которые позволили бы не просто сдерживать рост цен, но и предлагать потребителям аналогичные товары дешевле.

Это и расширение линейки товаров под собственными торговыми марками (СТМ), в продуктах которой почти нет маркетинговой составляющей, и оптимизация логистических затрат, которые транслируются в цену. В минувшем году все торговые сети инвестировали в открытие распредцентров в российских регионах”, - подчеркивает Сергей Ломакин.

С развитием пандемии, как замечают аналитики “Финам”, ритейлеры выразили готовность абсорбировать эффект от повышения отпускных цен производителей – крупные компании начали инвестировать в цены.

Второе социальное требование к ретейлу заключается в том, что потребители хотят со стороны торговых сетей защиты от недобросовестных производителей. Ровно половина респондентов уверены, что ретейлеры должны отвечать за качество поставляемых продуктов и их свежесть.

“Это еще один аргумент в пользу развития СТМ, так как собственные бренды дают ретейлеру возможность выбрать лучшего производителя и контролировать весь процесс создания продукта, от закупки сырья до доставки готового товара в магазин,

– отмечает Сергей Ломакин. – В 2020 году все торговые сети наращивали сегмент СТМ, и его доля в обороте российских компаний приблизилась к европейскому уровню”.

По данным исследовательской компании GFK, собственные торговые марки показали самую позитивную динамику на рынке потребительских товаров в прошлом году. Доля СТМ в обороте крупнейших торговых сетей составила от 5% до 12%.

Для 23% российских потребителей, как показало исследование “Платформы”, важно, поддерживает ли бизнес локальных производителей, а каждый пятый ценит участие компании в экологических мероприятиях. Многие компании запускают “зеленые” акции, например, высадку деревьев, инициируют программы по благоустройству территорий, на которых находятся магазины – рядом с универсамами появляются детские площадки и места отдыха.

Сегодня магазин – не просто место, где люди пополняют запасы продуктов – это точка притяжения больших потоков людей, что позволяет развивать социальные функции: общение, помощь нуждающимся, информирование населения о важных мероприятиях или поиске пропавших.

“Важно, что бизнес отзывается на запрос общества, будь то развитие ЗОЖ ассортимента, для формирования более сбалансированного меню на столе россиян, или внедрения элементов инклюзивной среды, чтобы сделать современные магазины доступными в буквальном смысле всем”, – считает Сергей Ломакин.

Сергей Ломакин – сооснователь сети продовольственных дискаунтеров "Копейка". С 1998 по 2007 годы занимал должность генерального директора. В 2007 году вместе с партнерами предприниматель продал акции торговой сети финансовой корпорации "Уралсиб".

В том же году Сергей Ломакин вместе с зарубежными партнерами создал инвестиционную компанию и возглавил направление по продвижению в России торговых проектов – Fix Price, Modis и "ЦентрОбувь".

В 2007 году Сергей Ломакин участвовал в открытии первого магазина сети Fix Price. В октябре 2020 года открылся юбилейный четырехтысячный магазин. В этом же месяце компания заняла 105-е место в рейтинге топ-150 крупнейших по выручке российских организаций по версии РБК и 77-е место – в топ-100 крупнейших отечественных частных компаний по версии Forbes.

В наши дни Fix Price – международная сеть с магазинами в России, Беларуси, Грузии, Узбекистане, Киргизии, Казахстане и Латвии. Открыто более 4 300 торговых точек в более чем тысячи населенных пунктах в 78 регионах России и за рубежом.