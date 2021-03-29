В Кремле рассказали о шутках Путина 1 апреля

В Кремле рассказали о шутках Путина 1 апреля
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент постоянно подшучивает над своим пресс-секретарем

В преддверии 1 апреля, Дня смеха, журналисты решили поинтересоваться у Дмитрия Пескова, есть ли в Кремле традиция шутить друг над другом в этот день. 

Пресс-секретарь признался, что сотрудники администрации президента разыгрывают друг друга, более того, даже сам российский лидер "постоянно" подшучивает над Песковым. 

Политик не стал вдаваться в подробности, объясняя как именно шутят в Кремле, отметив лишь, что делают это "по-человечески", сообщает РИА "Новости". 

Напомним, что пресс-секретарь также заявил, что Москва изменит свое отношение к контактам с Вашингтоном. Сейчас российская сторона намерена провести тщательную ревизию действий администрации Байдена, чтобы понять, каким образом действовать дальше. 

Не исключено, что РФ сократит двусторонние контакты с США до минимума, оставив лишь те проекты, которые имеют глобальное значение. В частности, нераспространение ОМП, ситуация в Афганистане. 

Также накануне Вашингтон пригрозил Москве новыми санкциями. Госсекретарь Блинкен заявил, что Штаты не только проанализировали действия России, но и признали их агрессивными и враждебными, поэтому уже в скором времени Белый дом введет новые санкции против России. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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