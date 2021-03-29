В народе существуют разные мнения на этот счет

Рано или поздно родственники покойного сталкиваются с дилеммой: что делать с его украшениями. Ведь эти вещи непосредственно контактировали с телом человека, а может даже были на нем в момент смерти.

Народные приметы

В народе бытуют разные мнению на этот счет. Многие считают, что, если человек при жизни был успешным, то через полученные от него в наследство ювелирного изделия можно перенять его удачу. И наоборот, неудачи покойного могут перейти к новому обладателю украшения.

Некоторые верят, что носить украшения после покойника нельзя, так как можно перетянуть на себя его грехи, или еще хуже – унаследовать проклятие.

Существует также мнение, что, если человек умер насильственной смертью, то ни в коем случае нельзя пользоваться ими, чтобы не повторить судьбу умершего. Все его вещи лучше раздать.

Мнение церкви

Православная вера не запрещает носить украшения покинувших наш мир. Тем не менее, есть некоторые нюансы.



Церковь не проводит обряды или ритуалы, которые очищают личные вещи мертвого. Священник лишь может освятить для наследника бижутерию и ювелирные изделия.

Освященные украшения можно как носить самому, передавать следующим поколениям или передаривать. Также их можно хранить дома как реликвию.

Ценности, которые вызывают негативные эмоции у нового хозяина, лучше не носить. Ощущения такого рода могут навредить живому.

При таком раскладе драгоценности следует освятить и хранить подальше от глаз или же отдать их на благотворительность.

Священники дают отдельные указания, если в наследство перешел нательный крестик. Представители церкви настоятельно не рекомендуют носить его. Также этот символ веры категорически запрещено выбрасывать. Такое изделие можно отнести в церковь и оставить там, а еще лучше похоронить покойного с его крестом.