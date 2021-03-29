В России предложили выплачивать пособия семьям без детей

Власти хотят поддерживать разные категории населения

Счетная палата предложила выплачивать пособия семьям без детей. Глава ведомства Алексей Кудрин считает необходимым исходить из общего дохода семьи в вопросе соцвыплат.

Счетная палата проанализировала существующие пособия и возможность их увеличения. Эксперты рассматривали, например, вариант, выплачивать пособие на несовершеннолетних до 17 лет. Однако такой вариант не всем семьям позволит выйти из зоны бедности. Все дело в том, что эти средства так или иначе распределяются между всеми членами семьи, в итоге дефицит дохода может быть куда выше самого пособия, передает РИА "Новости".  

Поэтому в Счетной палате полагают, что имеет смысл рассчитывать соцподдержку, исходя из дефицита семьи, а саму выплату распространить и на другие категории россиян, уточняет URA.RU. Так могут появиться возможности, чтобы снизить уровень бедности, заявил Кудрин. 

Полина ИВАНОВА

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