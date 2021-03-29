Власти хотят поддерживать разные категории населения

Счетная палата предложила выплачивать пособия семьям без детей. Глава ведомства Алексей Кудрин считает необходимым исходить из общего дохода семьи в вопросе соцвыплат.

Счетная палата проанализировала существующие пособия и возможность их увеличения. Эксперты рассматривали, например, вариант, выплачивать пособие на несовершеннолетних до 17 лет. Однако такой вариант не всем семьям позволит выйти из зоны бедности. Все дело в том, что эти средства так или иначе распределяются между всеми членами семьи, в итоге дефицит дохода может быть куда выше самого пособия, передает РИА "Новости".

Поэтому в Счетной палате полагают, что имеет смысл рассчитывать соцподдержку, исходя из дефицита семьи, а саму выплату распространить и на другие категории россиян, уточняет URA.RU. Так могут появиться возможности, чтобы снизить уровень бедности, заявил Кудрин.