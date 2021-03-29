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СМИ сообщают, что контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал во второй раз за месяц. Судно вновь встало поперек из-за сильного ветра.
Как передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации Суэцкого канала, на этот раз ситуация не такая тяжелая. Несмотря на то, что судно перегородило фарватер, его обещают отбуксировать в течение часа.
Впрочем, это удалось сделать куда быстрее, позже телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщил, что судно удалось вернуть в фарватер.
Ever Given спустя несколько дней после инцидента удалось снять с мели в ночь с 28 на 29 марта. Контейнеровоз длиною 400 метро сел на мель 23 марта, когда держал путь из Китая в Нидерланды. Судно заблокировало движение в Суэцком канале, образовав пробку.
Несмотря на серьезность инцидента, в этой ситуации эксперты увидели плюсы для России.
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