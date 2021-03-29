На этот раз ситуация не такая плачевная

СМИ сообщают, что контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал во второй раз за месяц. Судно вновь встало поперек из-за сильного ветра.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации Суэцкого канала, на этот раз ситуация не такая тяжелая. Несмотря на то, что судно перегородило фарватер, его обещают отбуксировать в течение часа.

Впрочем, это удалось сделать куда быстрее, позже телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщил, что судно удалось вернуть в фарватер.

Ever Given спустя несколько дней после инцидента удалось снять с мели в ночь с 28 на 29 марта. Контейнеровоз длиною 400 метро сел на мель 23 марта, когда держал путь из Китая в Нидерланды. Судно заблокировало движение в Суэцком канале, образовав пробку.

Несмотря на серьезность инцидента, в этой ситуации эксперты увидели плюсы для России.