СМИ: контейнеровоз опять перегородил Суэцкий канал

На этот раз ситуация не такая плачевная

СМИ сообщают, что контейнеровоз Ever Given перегородил Суэцкий канал во второй раз за месяц. Судно вновь встало поперек из-за сильного ветра.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации Суэцкого канала, на этот раз ситуация не такая тяжелая. Несмотря на то, что судно перегородило фарватер, его обещают отбуксировать в течение часа.

Впрочем, это удалось сделать куда быстрее, позже телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщил, что судно удалось вернуть в фарватер. 

Ever Given спустя несколько дней после инцидента удалось снять с мели в ночь с 28 на 29 марта. Контейнеровоз длиною 400 метро сел на мель 23 марта, когда держал путь из Китая в Нидерланды. Судно заблокировало движение в Суэцком канале, образовав пробку.

Несмотря на серьезность инцидента, в этой ситуации эксперты увидели плюсы для России. 

Полина ИВАНОВА

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