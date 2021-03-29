Чтобы улучшить материальное положение, важно обратить внимание на некоторые нюансы

Существуют особые приметы, которые нацелены на привлечение денег. Соблюдая простые правила, можно отвести от себя нищету и прочие финансовые трудности.

Подборка примет для привлечения денег:

1. Не следует хранить в кошельке большое количество монет. Когда наступит воскресенье, разменяйте мелкие деньги в магазине или раздайте их нуждающимся. В противном случае у вас будут водиться только деньги небольшого номинала.

2. Если у вас просят деньги в долг в понедельник, лучше откажите этому человеку или же предложите прийти за купюрами в другой день. Распрощавшись со средствами в первый рабочий день, вы тем самым отпугнете от себя финансовое благополучие.

3. Не стоит разменивать бумажные деньги мелочью, иначе придется много расстраиваться в будущем. Также желательно не разменивать крупные купюры мелкими – деньги начнут исчезать из кошелька.

4. Нельзя садиться на стол. В противном случае вас ожидают финансовые трудности.

5. Нельзя выносить мусор после захода солнца. В противном случае вместе с отходами исчезнут и деньги.

6. Если у вас дома остался веник, поставьте его ручкой вниз. Это притянет к вам богатство.

7. Стричь ногти желательно только в определенные дни недели, такие как вторник и пятница. Тогда в доме будут водиться деньги.

8. Чешется левая рука – к неожиданным финансовым поступлениям.

9. Не поднимайте с пола или с земли монету. Через нее можно перенять чужие проблемы и неудачи.

10. Для привлечения богатства в одном из углов квартиры постройте небольшую башню из монет. В дальнейшем трогать эти деньги нельзя.

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