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Существуют особые приметы, которые нацелены на привлечение денег. Соблюдая простые правила, можно отвести от себя нищету и прочие финансовые трудности.
Подборка примет для привлечения денег:
1. Не следует хранить в кошельке большое количество монет. Когда наступит воскресенье, разменяйте мелкие деньги в магазине или раздайте их нуждающимся. В противном случае у вас будут водиться только деньги небольшого номинала.
2. Если у вас просят деньги в долг в понедельник, лучше откажите этому человеку или же предложите прийти за купюрами в другой день. Распрощавшись со средствами в первый рабочий день, вы тем самым отпугнете от себя финансовое благополучие.
3. Не стоит разменивать бумажные деньги мелочью, иначе придется много расстраиваться в будущем. Также желательно не разменивать крупные купюры мелкими – деньги начнут исчезать из кошелька.
4. Нельзя садиться на стол. В противном случае вас ожидают финансовые трудности.
5. Нельзя выносить мусор после захода солнца. В противном случае вместе с отходами исчезнут и деньги.
6. Если у вас дома остался веник, поставьте его ручкой вниз. Это притянет к вам богатство.
7. Стричь ногти желательно только в определенные дни недели, такие как вторник и пятница. Тогда в доме будут водиться деньги.
8. Чешется левая рука – к неожиданным финансовым поступлениям.
9. Не поднимайте с пола или с земли монету. Через нее можно перенять чужие проблемы и неудачи.
10. Для привлечения богатства в одном из углов квартиры постройте небольшую башню из монет. В дальнейшем трогать эти деньги нельзя.
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