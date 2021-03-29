Победитель конкурса "Лидеры России" стал помощником замглавы правительства РФ

Финалист займется развитием информационной сферы для роста IT-отрасли и повышения качества услуг для россиян

Федор Крошин, победитель конкурса "Лидеры России 2020", который проводится на основе президентской платформы "Россия – страна возможностей", получил должность замглавы правительства РФ по развитию IT-направления для обеспечения роста информационной отрасли и повышения качества услуг для населения.

32-летний конкурсант имеет опыт работы в корпоративных продажах и руководстве техцентра, а также дочке "Ростеха в АО "Проектные технологии".

Сам Крошин заявил, что его главная цель в текущей должности заключается в выполнении задач по цифровой трансформации РФ. Победитель конкурса также добавил, что участие в мероприятии стало для него важнейшим достижением, подарившем удивительные возможности и знакомство с молодыми энтузиастами, нацеленными на новаторский подход.

"Воспринимаю это как большую ответственность за признание, поэтому важно не останавливаться и оправдать этот аванс. Потому что "лучший" – это не точка, это процесс, а я только в самом-самом его начале", – признался победитель, которого цитирует сайт конкурса.



За все три сезона конкурса шестеро призеров получили места заместителей глав министерств, двое – заместителей глав субъектов, четверо смогли стать мэрами.