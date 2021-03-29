Ведущий игр трактовал уход игроков по-своему

Трое знатоков популярной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" покинули клуб. Причина кроется в скандале вокруг Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.

По данным телеграм-канала "Подъем", из проекта ушли Антон Иоков, Ольга Быкова и Георгий Арабули. Все трое входили в команду Бориса Белозерцева.

Свое решение знатоки объяснили тем, что руководство игры приняло решение оставить Скипского в клубе. Впрочем, Иоков в "Инстаграм" подчеркнул, что будет тренировать участников шоу.

Ранее генеральный директор телекомпании "Игра ТВ" Наталья Стеценко отмечала в "Инстаграм" – она не имеет никаких юридических оснований для того, чтобы выгнать Михаила из передачи.

Ведущий телевизионных игр Борис Крюк объяснил уход Иокова, Быковой и Арабули так – мол, игроки неудачно сыграли в прошлом сезоне, поэтому добровольно захотели уйти.

"Это просто свинство", – заявила возмущенная Ольга в ответ на эти слова.

Публикация появилась на закрытой странице Быковой в "Твиттер". Ее слова передает Lenta.ru.

Стоит отметить, что Скипский сыграл в финале осенней серии "Что? Где? Когда?". Это стало первым появлением Михаила на публике после громкого скандала.

Напомним, впервые обвинения в адрес знатока были посланы журналисткой издания The Bell Екатериной Арениной. В июле прошлого года в своем "Твиттер" она рассказала о том, что ранее Скипский домогался ее. Все происходило тогда, когда Екатерине было всего 15 лет. Позже о подобных случаях с участием игрока рассказали и другие девушки.

Летом 2020 года Скипский по собственному желанию вышел из комиссии по работе с детьми и молодежью, передает Международная ассоциация клубов (МАК) "Что? Где? Когда?".