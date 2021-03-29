Ожидаемые геомагнитные шторма грозят нервным срывом для метеозависимого населения

По прогнозам ученых, в апреле ожидаются небольшие магнитные колебания. Однако в предстоящем месяце не исключены сильные бури – возможен геомагнитный шторм, который может длиться до нескольких часов.

Так, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, с 7 по 9 и 17 апреля будут небольшие колебания. При этом 10 и 16 апреля ожидаются уже настоящие магнитные бури класса G1.

Метеозависимым людям обеспечен сильный дискомфорт из-за ожидаемых колебаний. В группе риска находятся дети, беременные женщины, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Одна из главных опасностей магнитной бури – подрыв эмоционального состояния из-за скачкообразного давления, учащения сердцебиения, раздражительности и повышенного чувства нервозности.

Для того, чтобы свести к минимуму воздействий аномального явления на организм, необходимо проводить больше времени на свежем воздухе, стараться питаться здоровой пищей, включая овощи, фрукты и кашу, а также тщательно следить за режимом сна.

Идеальным вариантом также станет утренняя гимнастика, своевременный отдых и внутренний самоконтроль, о которым вы не должны забывать даже в самых спорных ситуациях, пишет "Сибкрай".

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