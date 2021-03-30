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На еще один популярный у россиян продукт могут сильно подскочить цены уже в начале 2021 года. Об этом предупредили поставщики.
Молока подорожает на 10 – 15%. Причина проста: сумма экологического сбора значительно вырастет.
Это произойдет в начале следующего года. Производителей обяжут отправлять всю упаковку на утилизацию, рассказали "Известиям" бизнесмены.
В случае несоблюдения данного требования придется платить за экосбор вдвойне. Это приведет к повышению цен на молочные товары, пояснила предпринимательница Марина Петрова, передает URA.RU.
Такое решение приняло российское правительство. Поставщики молока и продуктов из него просят премьера и министров пересмотреть эти меры, отмечает телеканал "360".
Ранее сообщалось, что в скором времени россиянам придется еще туже затянуть пояса. Грядет масштабное повышение цен на различные товары.
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