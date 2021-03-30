Стоимость продукта поднимется из-за экологического сбора

На еще один популярный у россиян продукт могут сильно подскочить цены уже в начале 2021 года. Об этом предупредили поставщики.

Молока подорожает на 10 – 15%. Причина проста: сумма экологического сбора значительно вырастет.

Это произойдет в начале следующего года. Производителей обяжут отправлять всю упаковку на утилизацию, рассказали "Известиям" бизнесмены.

В случае несоблюдения данного требования придется платить за экосбор вдвойне. Это приведет к повышению цен на молочные товары, пояснила предпринимательница Марина Петрова, передает URA.RU.

Такое решение приняло российское правительство. Поставщики молока и продуктов из него просят премьера и министров пересмотреть эти меры, отмечает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что в скором времени россиянам придется еще туже затянуть пояса. Грядет масштабное повышение цен на различные товары.