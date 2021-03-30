Те, кто не успеют в срок подать документы, уже ничего не получат

Заканчивается время, когда россияне еще могут написать заявление на детские выплаты. На это осталось два дня, напомнили в Пенсионном фонде России.

Те, кто не уложится в указанный срок, больше таких пособий не получат. Последний день – 31 марта, указали в ПФР Новосибирской области.

Заявление еще можно отправить через "Госуслуги". Кроме того, можно подать его через клиентские службы регионального ПФР, предоставив свидетельство о рождении ребенка, отметили в отделении Пенсионного фонда.

Сумма этих выплат, по указу президента, составляет 5 тыс. рублей. Она выдается на детей в возрасте до 8 лет. Благосостояние семьи при этом никакой роли не играет, пишет URA.RU.

Выплаты направляются на счет одного из родителей. Поэтому еще важно указать его банковские реквизиты, передает телеканал "360".

Ранее уже говорилось, что 1 апреля сгорит выплата в размере 5 тыс. руб., которая была назначена для поддержки семей перед Новым годом.

С первого дня истекающего месяца в России изменились правила начисления детских пособий. Была отменена их беззаявительная выдача.



На финансоую помощь семьям с детьми от 3 до 7 лет из бюджета России выделяли больше 34 млрд рублей. Такое решение приняли в правительстве в связи с пандемией коронавируса.