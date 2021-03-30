Бумажные полотенца отлично впитывают и держат воду, за них не цепляются корни растений

Скоро начнется посевная кампания. У каждого садовода свои секреты и способы, как прорастить семена.

Используйте куски старой ткани. Но если хоть немного упустить время, семена пускают корни. В таком случае корни могут прорасти сквозь ткань. Вытащить их и при этом не повредить корешки очень сложно.

Попробуйте ватные диски. Это удобнее, чем в ткани: если семена успевали пустить корни, вытащить их было проще. Но и тут обойтись без потерь не всегда получается.

В салфетках и туалетной бумаге можно перемочить или пересушить семена.

А вот благодаря бумажным полотенцам можно наиболее эффективно прорастить семена.

Итак, разрезаем каждое полотенце на две части и сворачиваем квадратом. Подписываем по сортам и кладем туда семена. Квадраты выкладываем на тарелке и смачиваем водой.

Бумажные полотенца отлично впитывают и держат воду. Семена сохраняются влажными, но не мокрыми. Далее убираем тарелки с семенами в пакеты и храним в теплом месте.

При таком случае, даже если семена неожиданно прорастут, из бумажного полотенца вытащить их довольно легко, так как корни не цепляются.

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