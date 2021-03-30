Сделать обувь чистой можно с помощью подручных средств

Совсем скоро можно будет убрать тяжелые ботинки в шкаф и забыть о них до следующего сезона. На смену зимней обуви придут легкие кроссовки, ношение которых, к сожалению, бывает очень хлопотным. Например, довольно трудно обмыть грязь, которая случайно попала на ткань. И, наверное, еще сложнее сделать подошву вновь чистой. Однако есть 5 простых способов, которые помогут вернуть белым кроссовкам их первоначальный вид.

Уксус и лимонная кислота

Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 1 столовую ложку лимонной кислоты и добавьте небольшое количество порошка. Получившуюся смесь нанесите на загрязненные участки, оставьте на 10-15 минут, и затем смойте водой.

Зубная паста

Любители белых кроссовок знают, что зубная паста может сделать подошву вновь белоснежной. Однако не забывайте, что использовать можно только обычную пасту. Цветные и с вкраплениями брать не стоит, иначе можно испортить обувь.

Сода

Возьмите немного пищевой соды, добавьте воду. У вас должна получится кашеобразная масса. Нанесите ее на кроссовки, оставьте на 15-20 минут, а затем смойте остатки средства водой.

Ацетон и уксус

Эту взрывную смесь нужно использовать для чистки подошвы. Смешайте два ингредиента, протрите обувь, уделяя внимание особенно загрязненным местам, а затем смойте водой.

Мицеллярная вода

Смочите несколько ватных дисков в средстве и пройдитесь по кроссовкам. Специальная формула "притянет" грязь и сделает обувь чище.



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