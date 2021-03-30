Как быстро отмыть белые кроссовки: 5 советов

Как быстро отмыть белые кроссовки: 5 советов
Фото: imagebroker/Karl-Heinz Spremberg/www.globallookpress.com
Сделать обувь чистой можно с помощью подручных средств

Совсем скоро можно будет убрать тяжелые ботинки в шкаф и забыть о них до следующего сезона. На смену зимней обуви придут легкие кроссовки, ношение которых, к сожалению, бывает очень хлопотным. Например, довольно трудно обмыть грязь, которая случайно попала на ткань. И, наверное, еще сложнее сделать подошву вновь чистой. Однако есть 5 простых способов, которые помогут вернуть белым кроссовкам их первоначальный вид. 

Уксус и лимонная кислота 

Смешайте 1 столовую ложку уксуса, 1 столовую ложку лимонной кислоты и добавьте небольшое количество порошка. Получившуюся смесь нанесите на загрязненные участки, оставьте на 10-15 минут, и затем смойте водой. 

Зубная паста 

Любители белых кроссовок знают, что зубная паста может сделать подошву вновь белоснежной. Однако не забывайте, что использовать можно только обычную пасту. Цветные и с вкраплениями брать не стоит, иначе можно испортить обувь. 

Сода 

Возьмите немного пищевой соды, добавьте воду. У вас должна получится кашеобразная масса. Нанесите ее на кроссовки, оставьте на 15-20 минут, а затем смойте остатки средства водой. 

Ацетон и уксус

Эту взрывную смесь нужно использовать для чистки подошвы. Смешайте два ингредиента, протрите обувь, уделяя внимание особенно загрязненным местам, а затем смойте водой. 

Мицеллярная вода

Смочите несколько ватных дисков в средстве и пройдитесь по кроссовкам. Специальная формула "притянет" грязь и сделает обувь чище.  

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему нельзя стирать кроссовки в стиральной машинке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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