Соответствующее постановление уже подписал Михаил Мишустин

В России решили продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло.

Срок действия предыдущих соглашений истекал 1 апреля. Для того, чтобы избежать повышения цен на указанные продукты, было решено продлить соглашения о стабилизации цен, сообщает РИА "Новости".

Так, норма по сахару будет действовать до 1 июня 2021 года, по маслу – до 1 октября. Соответствующее постановление уже утвердил премьер Михаил Мишустин.

Напомним, что согласно "заморозке" цен, литр масла не должен стоить дороже 95 рублей в опте и 110 рублей в рознице. Максимальная цена за килограмм сахара – 36 рублей в опте и 46 в рознице.

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