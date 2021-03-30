Советы эксперта помогут не навредить шевелюре

Такое привычное действо, как мытье волос, на самом деле является достаточно ответственным делом. Если неправильно ухаживать за локонами и кожей головы, можно нанести серьезный удар здоровью волоса. Выполнение рекомендаций профильного врача трихолога сохранят шевелюру красивой и блестящей.



Как часто мыть голову

Частота мытья волос зависит от индивидуальных особенностей организма. Например, людям с жирным типом волос нужно совершать эту процедуру не реже чем раз в три-четыре дня. Иначе сальный секрет может вызвать воспаление на коже.

Сколько брать шампуня

Количество средство для мытья волос зависит от их длины. При этом лить шампунь на голову не рекомендуется. Лучше всего вспенить достаточное количество средства в ладонях и равномерно нанести на локоны. Те, кто ежедневно моет голову, могут обойтись одним подходом. Если же волосы моют два раза в неделю, лучше наносить шампунь дважды.

Алгоритм мытья волос

Для начала шевелюру нужно хорошо расчесать. Тогда удастся промыть каждый волосок. Сперва нужно вымыть переднюю зону от уха до уха. После этого переходим к затылочной части. Кожу головы следует хорошо промассировать подушечками пальцев. Такая процедура позволит укрепить корни.

Полезные советы

Для того чтобы укрепить локоны, мытье головы лучше завершать прохладным или холодным омовением. Это поможет активизировать кровообращение. Питательная маска также благотворно влияет на внешний вид волос. Если локоны сильно повреждены, это средство можно наносить через день. В качестве профилактики достаточно 1-2 раз в неделю.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, когда нельзя стричь волосы в апреле 2021 года согласно Лунному календарю.