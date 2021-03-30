Шеф-повар Ивлев с активистами устроили проверку в школьной столовой Нижнего Новгорода

Для учеников разработали новое меню

Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева вместе с известным шеф-поваром Константином Ивлевым и активистами проекта "Шеф в школе" провели ревизию в столовой школы №118 в Нижнем Новгороде. Они не только оценили вкус блюд, но и их подачу, представленное меню и состояние самого помещения.

Строгий критик Ивлев, хотя и сделал несколько замечаний, но в целом остался доволен тем, что увидел и попробовал. Ему пояснили, что питание в школе сейчас организовано с учетом пожеланий учеников.

Нижегородский регион по итогам первого опроса РДШ по питанию в школах попал в разряд аутсайдеров. Власти прислушались к замечаниям, провели проверку и внесли изменения. В результате второй опрос РДШ подтвердил позитивные сдвиги.

"Российское движение школьников очень яркое, – отметил Ивлев. – Здорово, что появился проект "Шеф в школе", который дает нам возможность получать информацию от детей, которым не все равно".

При этом Ивлев представил меню от РДШ, которое отличается от традиционного более современными интересными вкусами, новым оформлением подачи, широким выбором разнообразных блюд. Предложенное меню по достоинству оценили как дети, так и взрослые.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отнесся к вопросу со всей серьезностью: он поблагодарил РДШ и знаменитого шеф-повара за разработанное меню и поручил городскому департаменту образования и муниципальному предприятию в сфере питания использовать его в столовых местных общеобразовательных учреждений.

Проект Российского движения школьников "Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания" был запущен в конце прошлого года. Движение организовало мониторинг системы школьного питания. В нем приняли участие 3,5 тысячи школьников, почти половина из которых пожаловались на невкусную еду в школьных столовых. Это стало предпосылкой для создания проекта.