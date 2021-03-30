На открытии Суэцкого канала президента Египта прервал "Маршал Василевский"

На открытии Суэцкого канала президента Египта прервал "Маршал Василевский"
Абдель Фаттах ас-Сиси. Фото: President of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Застоявшиеся корабли радостно приветствуют разблокировку важной морской артерии

Сегодня после почти недельной блокировки снова заработал Суэцкий канал. По данному случаю президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на берегу водной магистрали произнес торжественную речь.

Выступление главы государства проходило под радостные гудки проходящих судов. В таком случае президент вынужден был прерывать свою речь. Громче и дольше всех в какой-то момент прогудел "застоявшийся" российский танкер СПГ "Маршал Василевский".

Он издал такой длинный сигнал, что ас-Сиси под смех присутствующих сказал: "Мы тоже очень рады". После этого раздались бурные аплодисменты.

А на заднем плане величественно прошел именно наш танкеровоз.


Напомним, ранее во вторник, 30 марта, администрация Суэцкого канала открыла проход со стороны Красного моря. Первыми по нему прошли российские военные корабли, стоявшие в середине очереди из более чем 150 судов. Всего в пробке застряли 422 корабля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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