"Академик Черский" направился в сторону "Северного потока-2"

"Академик Черский" направился в сторону "Северного потока-2"
Фото: Bernd Wüstneck/ dpa/ www.globallookpress.com
Трубоукладчик проходил в Калининграде предэксплуатационные испытания

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Калининграда движется и направляется в точку недостроенного отрезка "Северного потока-2" в датских водах Балтийского моря. Это следует из данных навигационной системы позиционирования кораблей MarineTraffic.

В российском порту "Черский" проходил предэксплуатационные испытания, сообщает РИА "Новости".

В начале марта оператор проекта компания Nord Stream 2 AG уведомляла, что после испытаний в районе Калининграда трубоукладчик присоединится к работам по достройке "СП-2" у острова Борнхольм.

Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) заявляло, что согласно плану "Академик Черский" должен начать укладку труб балтийского газопровода в конце марта и будет участвовать в строительстве до конца сентября.

В настоящий момент в работах на "СП-2" задействовано российское судно "Фортуна", которое достраивает в Дании вторую ветку газопровода (Line B). "Черский" будет участвовать в прокладке труб первой ветки проекта (Line A).

Накануне стало известно, что к месту достройки прибыло аварийно-спасательное судно "Спасатель Карев". В СМИ прошла информация, что данное плавсредство используется в качестве гидрографа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Бандеры! Мощно со(ём дальше, не останавливаемся, солнце еще высоко!
Гость186187
Пожаловаться Ответить
ну направился а толку ? свнкции мы ввели, будут еще !
1
новости партнеров

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим в Мытищах

Об этом сообщают экстренные службы

"Давить, сдерживать и вступать в бой": Боррель отреагировал на слова Лаврова

Политик назвал заявление российского министра "безосновательным"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей