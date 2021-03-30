Трубоукладчик проходил в Калининграде предэксплуатационные испытания

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вышел из Калининграда движется и направляется в точку недостроенного отрезка "Северного потока-2" в датских водах Балтийского моря. Это следует из данных навигационной системы позиционирования кораблей MarineTraffic.

В российском порту "Черский" проходил предэксплуатационные испытания, сообщает РИА "Новости".

В начале марта оператор проекта компания Nord Stream 2 AG уведомляла, что после испытаний в районе Калининграда трубоукладчик присоединится к работам по достройке "СП-2" у острова Борнхольм.

Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) заявляло, что согласно плану "Академик Черский" должен начать укладку труб балтийского газопровода в конце марта и будет участвовать в строительстве до конца сентября.

В настоящий момент в работах на "СП-2" задействовано российское судно "Фортуна", которое достраивает в Дании вторую ветку газопровода (Line B). "Черский" будет участвовать в прокладке труб первой ветки проекта (Line A).

Накануне стало известно, что к месту достройки прибыло аварийно-спасательное судно "Спасатель Карев". В СМИ прошла информация, что данное плавсредство используется в качестве гидрографа.

