"Утро.ру" вспомнило несколько неожиданных моментов в эфире

Ведущие и журналисты нередко оказываются в неловких ситуациях во время прямого эфира. Тем не менее, профессионалы своего дела способны "сгладить углы" и продолжить освещать события как ни в чем не бывало.

На днях популярная российская телеведущая Екатерина Стриженова упала во время телеэфира программы "Время покажет". Журналистка как раз объявила рекламную паузу, после чего начала отходить. Однако Стриженова забыла о злосчастной ступеньке, из-за которой рухнула на пол и сломала руку.

Во время выпуска новостей на канале НТР спортивный ведущий Тимур Шишканов ненароком поздоровался сам с собой. Его поприветствовала одна из коллег фразой "Здравствуйте, Тимур". Ведущий на автомате обменялся с журналисткой теми же словами, после чего невозмутимо продолжил эфир, рассказывая зрителям о происходящих в мире спорта событиях.

Елена Макарова, одна из корреспонденток Первого канала, вела репортаж о глубоководных лужах в новосибирских улицах. Девушка даже замерила расстояние рулеткой, обратив внимание общественности на то, что во время оттепели местные жители вынужденно передвигаются по доскам.

Ведущая решила перепрыгнуть через лужу, однако не совсем удачно: из-за неверно рассчитанного прыжка Елена рухнула в "пруд", объявив, что не всем удается удачно обойти лужи.

В одном из выпусков новостей на телеканале НТВ ведущий Алексей Пивоваров случайно сломал стул. Во время сюжета о социальных сетях, которые в тот момент лишь приобретали популярность, журналист внезапно провалился вниз, со смехом объяснив, что стул, на котором он сидел, сломался.

В ходе выпуска новостей на НТВ ведущий Игорь Полетаев разразился смехом, который тщетно пытался сдержать. Журналиста сильно развеселил сюжет о запрете на скотоложество в Дании – у Полетаева от смеха даже не получилось произнести собственное имя.

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