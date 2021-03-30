Важным нюансом являются окружающие условия

Начинающие огородники рано или поздно сталкиваются с вопросом – какие огурцы посадить в теплицу, чтобы они дали хороший урожай. Существует два сорта данной культуры: партенокарпические, которые способны формировать плоды без опыления, а также насекомоопыляемые.

Кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Коротцева рассказала, чем отличается один сорт от другого. Так, по словам эксперта, партенокарпические огурцы приносят более ранний урожай. Кроме того, для них не так важно присутствие пчел и других насекомых. Однако есть один важный нюанс – они сильно зависят от окружающих условий. При сильных перепадах температуры плоды могут не завязаться.

Какие огурцы сажать в теплицу

Коротцева посоветовала помещать под пленку гибриды партенокарпического типа. Дело в том, что в период ранней посадки пчелы и шмели еще не воспрянули ото сна, передают "Аргументы и факты".

Чаще всего огородники из нечерноземной зоны покупают семена скороспелых гибридов огурцов, которые отличаются устойчивостью к холодам и вредоносным бактериям. Плоды получаются отборными и вкусными. В дальнейшем их можно использовать для любой переработки.

Что касается насекомоопыляемых огурцов, то их следует приобретать тем дачникам, которые имеют собственную пасеку, или же если рядом с их участком находится лес. Чтобы насекомые сослужили хорошую службу, необходимо ранним утром открыть дверь в теплицу.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, когда нужно сеять огурцы на рассаду.