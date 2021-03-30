Что нельзя делать в выходные: приметы и суеверия

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В субботу и воскресенье стоит отказаться от уборки и некоторых других дел

Некоторые люди верят, что приметы и суеверия способны помочь избежать проблем и прочих нежелательных трудностей. Существуют определенные запреты, которые распространяются на выходные дни. Расскажем, что нельзя делать под конец недели. Что запрещено делать в выходные Нельзя стирать в воскресенье. Считается, что в противном случае вы станете объектом сплетен и наговоров.

Нельзя подметать в воскресенье. Это сулит проблемы со здоровьем и несчастья.

Стоит отказаться от деятельности, из-за которой можно испачкаться. В этот список входят ремонт, покраска и прочие дела.

Нельзя давать деньги в долг в субботу. Суеверные люди верят, что из-за этого могут начаться финансовые трудности.

Нежелательно сплетничать в выходные. Иначе все то негативное, что вы говорите о другом человеке, случится с вами.

Нельзя мыть пол в воскресенье. Считается, что вместе с грязью вы избавитесь от положительной энергетики.

Есть и ограничения для рукодельниц. В выходные не стоит шить, вязать и выполнять другую подобную деятельность. В противном случае у вас начнутся проблемы со зрением и суставами.

В субботу и воскресенье лучше отказаться от готовки. В соответствии с приметами, можно порезаться или обжечься.

Нельзя гладить белье в выходные. Это суеверие распространяется на большое количество вещей. Ведь есть риск не на шутку разгневать домового. Ранее "Утро.ру" опубликовало список народных примет на все случаи жизни.