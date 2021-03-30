В субботу и воскресенье стоит отказаться от уборки и некоторых других дел
Некоторые люди верят, что приметы и суеверия способны помочь
избежать проблем и прочих нежелательных трудностей. Существуют определенные
запреты, которые распространяются на выходные дни. Расскажем, что нельзя делать
под конец недели.
Что запрещено делать
в выходные
Нельзя стирать в воскресенье. Считается, что в противном
случае вы станете объектом сплетен и наговоров.
Нельзя подметать в воскресенье. Это сулит проблемы со
здоровьем и несчастья.
Стоит отказаться от деятельности, из-за которой можно
испачкаться. В этот список входят ремонт, покраска и прочие дела.
Нельзя давать деньги в долг в субботу. Суеверные люди верят,
что из-за этого могут начаться финансовые трудности.
Нежелательно сплетничать в выходные. Иначе все то негативное,
что вы говорите о другом человеке, случится с вами.
Нельзя мыть пол в воскресенье. Считается, что вместе с
грязью вы избавитесь от положительной энергетики.
Есть и ограничения для рукодельниц. В выходные не стоит
шить, вязать и выполнять другую подобную деятельность. В противном случае у вас
начнутся проблемы со зрением и суставами.
В субботу и воскресенье лучше отказаться от готовки. В
соответствии с приметами, можно порезаться или обжечься.
Нельзя гладить белье в выходные. Это суеверие распространяется
на большое количество вещей. Ведь есть риск не на шутку разгневать домового.
Ранее "Утро.ру" опубликовало список народных примет на все
случаи жизни.