Что нельзя делать в выходные: приметы и суеверия

Что нельзя делать в выходные: приметы и суеверия
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
В субботу и воскресенье стоит отказаться от уборки и некоторых других дел

Некоторые люди верят, что приметы и суеверия способны помочь избежать проблем и прочих нежелательных трудностей. Существуют определенные запреты, которые распространяются на выходные дни. Расскажем, что нельзя делать под конец недели.

Что запрещено делать в выходные

  • Нельзя стирать в воскресенье. Считается, что в противном случае вы станете объектом сплетен и наговоров.
  • Нельзя подметать в воскресенье. Это сулит проблемы со здоровьем и несчастья.
  • Стоит отказаться от деятельности, из-за которой можно испачкаться. В этот список входят ремонт, покраска и прочие дела.
  • Нельзя давать деньги в долг в субботу. Суеверные люди верят, что из-за этого могут начаться финансовые трудности.
  • Нежелательно сплетничать в выходные. Иначе все то негативное, что вы говорите о другом человеке, случится с вами.
  • Нельзя мыть пол в воскресенье. Считается, что вместе с грязью вы избавитесь от положительной энергетики.
  • Есть и ограничения для рукодельниц. В выходные не стоит шить, вязать и выполнять другую подобную деятельность. В противном случае у вас начнутся проблемы со зрением и суставами.
  • В субботу и воскресенье лучше отказаться от готовки. В соответствии с приметами, можно порезаться или обжечься.
  • Нельзя гладить белье в выходные. Это суеверие распространяется на большое количество вещей. Ведь есть риск не на шутку разгневать домового.

Ранее "Утро.ру" опубликовало список народных примет на все случаи жизни. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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