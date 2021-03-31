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В этом году для владельцев загородных домов будет введен новый штраф. Об этом сообщает председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Эксперт заявляет, что в России правила разведения костров на дачах станут более строгими. Разводить огонь нужно в отдельном месте. Сжигать можно остатки травы и сучья. А вот сжигание мусора повлечет за собой административную ответственность.
Также с 2021 года костер для пикника на участке можно разводить на расстоянии не менее 5 метров от дома. Нарушители получат штраф до 5 тысяч рублей, передает Ura.ru.
Ранее стало известно, что дачников также будут наказывать за использование земельных наделов не по назначению.
Об этом сообщают экстренные службы
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