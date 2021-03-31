Скручиваются листья: как спасти рассаду томатов

Скручиваются листья: как спасти рассаду томатов
Фото: imagebroker/Gary K Smith/FLPA/www.globallookpress.com
Непривычный внешний вид сеянцев дает понять, что с ними не все в порядке

У огородников, тем более начинающих, при выращивании рассады томатов возникает немало проблем. Одна из них – скручиваются листья.

Это тревожный сигнал. Непривычным внешним видом растения подсказывают, что с ними не все в порядке и надо срочно принимать меры.

Сеянцы помидоров очень нежные и хрупкие. Они требуют много внимания и заботы. Если хочется в будущем получить хороший урожай, следует постараться.

Как спасти рассаду томатов, если у нее скручиваются листья

Вначале нужно определить причину такого явления. Если это особенности сорта, волноваться не стоит.  Для сеянцев томатов "Медовая капля", "Японский краб", "Оксхарт" и большинства черри то, что листья немного закручиваются вниз – норма.

Когда же скручивание происходит неожиданно и для используемого сорта не свойственно, тут могут быть четыре причины. Их следует как можно быстрее устранить.

1. Чаще всего это случается из-за чересчур высокой температуры в помещении, где находится рассада. Сеянцы закручивают листья, чтобы сократить площадь испарения влаги.

Для нормального развития и богатого урожая необходимо создать следующий режим. В первую неделю температура не должна превышать +15 ... +17⁰С днем и +11 ... +13⁰С ночью, позже можно днем поднять ее до +20 ... +23⁰С, а ночью – до +15 ... +18⁰С.

2. Вызвать скручивание листьев способен и неправильный полив. Как недостаток, так и избыток влаги вреден рассаде томатов.

Только проклюнувшиеся росточки следует аккуратно опрыскивать теплой отстоянной водой два раза в день, а вытянувшиеся – поливать под корень в зависимости от сухости почвы. Если растение пикируют, то его надо полить за два дня до этого и на пятый день после. Затем достаточно поливать томаты раз в неделю. 

3. Деформируются листья и в том случае, если неверно проводится подкормка. Либо азота не хватает, либо его чрезмерно много.

Правила подкормки: первую нужно провести на десятый день после пикировки, вторую  – спустя две недели и потом с таким же перерывом делать это до высадки в землю. Если скрутились листья, лучше использовать богатые фосфором, магнием, медью и цинком удобрения. 

4. Вредители тоже могут стать виновниками скручивания листьев. Любители полакомиться нежными росточками – тля, белокрылка и паутинный клещ.

Избежать их появления не сложно, потребуется всего лишь постоянно и пристально осматривать рассаду. Если же они все-таки атаковали, необходимо сразу обработать сеянцы. При слабом повреждении – раствором 30 г хозяйственного мыла и 1 л теплой воды. При сильном – инсектицидами.

Ранее "Утро.ру" писало, что нельзя делать при уходе за рассадой томатов. Чтобы сеянцы не погибли, нужно следить за температурой и влажностью.

Кроме того, сообщалось, как спасти слабую и увядающую рассаду. Для этого есть простые и эффективные способы.

Полина ДОРОЖКИНА

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