Юным москвичам открыли дверь в мир современных технологий

Детские технопарки столицы подготовили образовательные и развлекательные программы на любой вкус

Кем быть? Этот вопрос волнует детей с самого раннего возраста. Кто-то довольно быстро ставит перед собой цель и потом ищет к ней подходы, а кто-то долго не может понять, чем хочет заниматься в будущем. Помочь и тем и другим призваны детские технопарки Москвы. Там можно попробовать себя в разных сферах, реализовать таланты и даже определить жизненный путь.

Первый такой детский технопарк появился в столице в 2016 году. Сейчас их 18 – в каждом административном округе Москвы. Так что выбирать можно как по интересам, так и по территориальному принципу.

Детские технопарки имеют свою специализацию. Например, "Байтик" в ТинАО – это детский IT-технопарк, основное внимание тут уделяется информационным технологиям. Программы разработаны для школьников от 7 лет.

"Занимаются ребята с 1 класса, пробуют себя в различных направлениях – творческое, инженерное. Осваивают различные языки программирования – Python, С++, Go, программирование под web – HTML, CSS. К 7-8 классу можно достичь серьезных навыков в программировании",

– рассказала "Утру.ру" директор детского IT-технопарка "Байтик" Дарья Калабухова.

За каждую пройденную внутреннюю программу выдается сертификат. Следующая ступень для ребят, успешно закончивших обучение, – молодежный IT-коворкинг. По словам Дарьи Калабуховой, это место, где уже идет работа над реальными проектами. Ребята разрабатывают сайты под конкретного заказчика, создают печатную продукцию, моделируют и печатают на 3D-принтере различные детали, сувениры. То есть с помощью навыков, которые они ранее получили, например, на инженерных курсах, в IT-коворкинге они могут на лазерном станке изготовить изделие по заказу клиента. Общаться с клиентами ребята, кстати, тоже учатся. А за выполненные коммерческие заказы получают настоящую зарплату.

Практически все программы детского IT-технопарка "Байтик" долгосрочные. Например, курс Яндекс.Лицея рассчитан на 2 года и дает полноценное дополнительное образование.

Тем, кто пока не готов к столь длительным программам, можно обратить внимание на мастер-классы, огромное разнообразие которых предлагают столичные детские технопарки. Так, в технопарке "Кулибин Про" можно весело и с пользой провести выходной в обществе роботов.

Основными площадками "Кулибин Про" являются павильоны "Космос" и "Робостанция" на ВДНХ.

"Здесь ребята могут увидеть настоящих роботов со всего мира – от промышленных до развлекательных, в том числе человекоподобных роботов и робота-рыбы. Здесь проходят встречи с настоящими космонавтами. Здесь с помощью звездной команды педагогов дети могут реализовать свою месту – собрать робота, научиться презентовать и защищать свои проекты",

– говорит руководитель детского технопарка "Кулибин Про" Алексей Мельков.

Пределами технопарка учащиеся не ограничены. Лучшие проекты направляются на международные конкурсы и выставки уровня ИННОПРОМ, Международный авиакосмический салон (МАКС), вертолетная выставка HeliRussia, Фестиваль Науки.

Принимают на обучение ребят с 5 лет. Школьники от 11 до 16 лет – это уже серьезный уровень, возможность представить крупный проект. Ребята могут прийти на мастер-класс, записаться в городской лагерь на каникулах, выбрать 2х-месячный курс или на весь учебный год. Те, кто ответственно подходит к делу, могут получить дополнительный бонус – плюс 5 баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз.

Удобно, что, помимо основных площадок, у "Кулибин Про" есть еще и мобильные. На базе культурных и торговых центров Москвы уже открыто около 20 точек, где проходят лекции, мастер-классы.

Для тех, кто тяготеет к творческим профессиям, тоже есть площадки. Например, детский технопарк "На Зорге" предлагает ребятам погрузиться в сферу креативных индустрий. Архитектура, урбанистика, графический дизайн, web-дизайн, моделирование одежды – специализации на любой вкус.

Однако, подчеркивает директор детского технопарка "На Зорге" Эльвира Сукорская, представленные курсы не являются альтернативой академическому образованию. Здесь упор на практику. С первого дня ребята своими руками создают объекты, имеющие функциональное применение.

"У нас реальные мастерские. Ребята, которые к нам приходят, не зависимо от возраста делают настоящие проекты. Мы берем в разработку конкретную задачу и в ходе учебного процесса работаем с ней, как работают настоящие специалисты",

– поделилась Эльвира Сукорская. Например, при реализации проекта по благоустройству комфортной городской среды сначала обязателен выход на конкретную площадку проектирования, будь то двор около дома или набережная. Ребята изучают местность, делают зарисовки, анализируют, что надо исправить, что сделать, и готовят свои предложения.

Так, в частности, родился проект пешеходного маршрута по району. Ребята не просто проложили удобный путь для прогулки, но и указали, где не хватает зеленых насаждений, куда требуются лавочки, как обустроить набережную.

"Мы назвали этот проект "Зеленый мост". Это от улицы Зорге, где мы находимся, потом Березовая роща, дальше парк Ходынское поле, затем набережная реки Ходынка, дальше через Каштановую аллею в парк Героев Первой мировой войны. Такой большущий маршрут получился, зеленый, экологичный",

– рассказала директор детского технопарка "На Зорге". Проект уже одобрил глава управы. Вполне вероятно, что ребята смогут пройтись по маршруту, который сами спроектировали.

Заняться естественными науками, вопросами экологии, энергетики, нейрокогнитивных и информационных технологий предлагает детский технопарк на базе НИЦ "Курчатовский институт". Детский технопарк "Калибр" специализируется на 3D-моделировании и компьютерной анимации. Детский технопарк "Альтаир" РТУ МИРЭА приглашает ребят, увлеченных радиоэлектроникой, биомедицинскими и химическими технологиями.

А еще в Москве есть две площадки для профориентации детей с раннего возраста: "Кидбург" и KidZania. Это партнеры детских технопарков. Там в игровой форме ребята смогут познакомиться с самыми разнообразными профессиями и получить навыки, которые пригодятся им в обычной жизни.

Всего на базе московских детских технопарков предлагается более 350 программ подготовки слушателей разного возраста. Узнать подробности и записаться на курс можно на сайте: https://technopark-kids.ru/. Если запись уже закрыта, зарегистрированные пользователи могут оставить заявку, и при возобновлении курсов им заранее придет оповещение об этом.

На этом же сайте можно выбрать формат мероприятия, например, семейный мастер-класс. Как рассказывают руководители детских технопарков, эти предложения весьма востребованы среди детей и родителей, ведь многим из них так редко выпадает возможность вместе поработать над каким-либо проектом или узнать что-то новое. Такие занятия дарят радость и очень сближают.