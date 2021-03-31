Такие презенты могут притянуть неприятности в жизнь человека

Каждый из нас любит получать подарки. Человек с удовольствием принимает все, что ему преподносят близкие. Как известно, дареному коню в зубы не смотрят, поэтому чаще всего никто не задумывается, что именно ему презентовали, важнее само оказанное внимание.

Тем не менее существуют приметы, по которым некоторые подарки не стоит принимать, если не хочется навлечь на себя неприятности и беду.

Кукла

Принять такой презент может только маленькая представительница женского пола. Если же куклу дарят взрослому, стоит насторожиться. Особенно, если она сделана под заказ.

Опасность заключается в том, что через этот предмет человека могут сглазить или провести магический ритуал. Лучшее вообще не держать в руках подарок такого рода.

Шапка

Шапку в качестве подарка принимать можно, но нежелательно. Однако нужно быть осторожнее, так как этот головной убор способен влиять на мысли людей.

Избежать этого можно надев шапку на себя самостоятельно. Также, это повысит шансы на то, что в скором времени случится какое-то любовное приключение.

Обувь

Такой полезный подарок принесет раздор в отношениях с тем, кто его преподнес. В ближайшее время общение сойдет на нет.

Если все же очень хочется принять обувь в качестве презента, оставьте небольшой откуп.

Животные

Одним из самых трогательных подарков становятся новые питомцы. Однако примета гласит, что даже от самых близких нельзя принимать кошечек или собачек. Если животное не выбиралось самим человеком, оно не приживется, с ним будет очень тяжело наладить контакт. Кроме того, нарушится гармония в доме, а дела получателя подарка пойдут под откос.

В такой ситуации, если уж очень хочется принять нового члена семьи, заплатите за него символическую сумму, чтобы животное не было именно подарком.

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