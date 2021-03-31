Максимальные пособия будут выдавать по новым правилам

Кабинет российских министров решил упростить процедуру выплаты максимальных пособий по безработице. Поправки в порядок начисления финансовой поддержки от государства коснутся людей, которые потеряли работу из-за ликвидации компании, а также беременных женщин и призывников.



На данный момент максимальные выплаты по потере трудоустройства составляют 12 130 рублей. Минимальная сумма, которую можно получить от государства – 1 500 рублей.

Раньше россиянам выдавали эти деньги со дня постановки на учет в центре занятости. Правила гласили, что первые три месяца человеку выплачивают 75% его зарплаты, но не более 12 130 рублей; еще три месяца – 60% зарплаты, но не более 5 000 рублей.

Принятые поправки урегулируют вопросы, которые связаны с выплатой денег в ситуациях, когда трехмесячные периоды смещаются. Например, человек, которого уволили по сокращению или из-за ликвидации компании, сначала три месяца получает не пособие по безработице, а сумму в размере своего среднего заработка. Потом он претендует на пособие по безработице, но уже не может получить максимальные выплаты, так как три месяца прошли.

Теперь же, согласно изменениям, принятым кабмином, максимальную финансовую поддержку будут оказывать в целом в течение трех месяцев, вне зависимости от смещения сроков.

Также будут защищены интересы беременных женщин. Из-за нахлеста выплат по временной нетрудоспособности с выплатами по безработице последние раньше не могли выплачивать в максимальном размере.

Ранее юрист Светлана Петрикова рассказала, как увеличить пенсии с помощью доплат.