Этот день считается одним из основных на Страстной неделе

У православных христиан Великий четверг в этом году приходится на 29 апреля. Католики и протестанты отметят его уже завтра, в первый день второго месяца весны.

Народные приметы в Великий четверг



Полная луна сулит половодье.

Холода в этот день задержатся до седьмой недели после Пасхи.

Дождь – к ненастью на всю оставшуюся весну.

Погода на Великий четверг повторится на Вознесение Господне.

Легкий ветерок предвещает богатый сбор плодов ягод и орехов.

Традиции и обычаи в Великий четверг



В этот день наши предки вспоминали все, что было с Исусом Христом накануне его казни. Тогда прошла Тайная вечеря, он омыл ноги апостолов, а также угостил их хлебом и вином.

Еще не забывают о предательстве Иуды. После него Иисуса арестовали.

На Руси было принято встать раньше, чем взойдет солнце, искупаться, навести порядок в доме и мыслях – очиститься от всего плохого, поэтому четверг еще называли Чистым.

Хозяйки после уборки пекли куличи, делали творожные пасхи, разукрашивали яйца к Воскресению Христову.

Ритуалы, обряды и заговоры в Великий четверг

На скорое замужество. Существовало поверье, что если ранним утром в Великий четверг девушка умоется водой, в которую опущена серебряная монета или ложка, то в ближайшее время она встретит суженого и будет свадьба.

На богатство. Для приумножения достатка в семье нужно в Великий четверг утром, в обед и вечером пересчитать деньги.

На счастье и здоровье. Для этого желательно не только искупаться, но и облиться прохладной водой из ведра, в которой растворено 250 г соли.

Ранее "Утро.ру" перечислило все народные праздники в апреле 2021 года. А также рассказало о приметах и суевериях на каждый день во втором месяце весны.