Как провести Великий четверг: традиции и ритуалы

Как провести Великий четверг: традиции и ритуалы
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Этот день считается одним из основных на Страстной неделе

У православных христиан Великий четверг в этом году приходится на 29 апреля. Католики и протестанты отметят его уже завтра, в первый день второго месяца весны. 

Народные приметы в Великий четверг

  • Полная луна сулит половодье.
  • Холода в этот день задержатся до седьмой недели после Пасхи.
  • Дождь – к ненастью на всю оставшуюся весну.
  • Погода на Великий четверг повторится на Вознесение Господне.
  • Легкий ветерок предвещает богатый сбор плодов ягод и орехов.

Традиции и обычаи в Великий четверг

В этот день наши предки вспоминали все, что было с Исусом Христом накануне его казни. Тогда прошла Тайная вечеря, он омыл ноги апостолов, а также угостил их хлебом и вином.

Еще не забывают о предательстве Иуды. После него Иисуса арестовали.

На Руси было принято встать раньше, чем взойдет солнце, искупаться, навести порядок в доме и мыслях – очиститься от всего плохого, поэтому четверг еще называли Чистым.

Хозяйки после уборки пекли куличи, делали творожные пасхи, разукрашивали яйца к Воскресению Христову. 

Ритуалы, обряды и заговоры в Великий четверг

На скорое замужество. Существовало поверье, что если ранним утром в Великий четверг девушка умоется водой, в которую опущена серебряная монета или ложка, то в ближайшее время она встретит суженого и будет свадьба. 

На богатство. Для приумножения достатка в семье нужно в Великий четверг утром, в обед и вечером пересчитать деньги.

На счастье и здоровье. Для этого желательно не только искупаться, но и облиться прохладной водой из ведра, в которой растворено 250 г соли.

Ранее "Утро.ру" перечислило все народные праздники в апреле 2021 года. А также рассказало о приметах и суевериях на каждый день во втором месяце весны.

Полина ДОРОЖКИНА

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