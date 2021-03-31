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У православных христиан Великий четверг в этом году приходится на 29 апреля. Католики и протестанты отметят его уже завтра, в первый день второго месяца весны.
Народные приметы в Великий четверг
Традиции и обычаи в Великий четверг
В этот день наши предки вспоминали все, что было с Исусом Христом накануне его казни. Тогда прошла Тайная вечеря, он омыл ноги апостолов, а также угостил их хлебом и вином.
Еще не забывают о предательстве Иуды. После него Иисуса арестовали.
На Руси было принято встать раньше, чем взойдет солнце, искупаться, навести порядок в доме и мыслях – очиститься от всего плохого, поэтому четверг еще называли Чистым.
Хозяйки после уборки пекли куличи, делали творожные пасхи, разукрашивали яйца к Воскресению Христову.
Ритуалы, обряды и заговоры в Великий четверг
На скорое замужество. Существовало поверье, что если ранним утром в Великий четверг девушка умоется водой, в которую опущена серебряная монета или ложка, то в ближайшее время она встретит суженого и будет свадьба.
На богатство. Для приумножения достатка в семье нужно в Великий четверг утром, в обед и вечером пересчитать деньги.
На счастье и здоровье. Для этого желательно не только искупаться, но и облиться прохладной водой из ведра, в которой растворено 250 г соли.
Ранее "Утро.ру" перечислило все народные праздники в апреле 2021 года. А также рассказало о приметах и суевериях на каждый день во втором месяце весны.
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