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Россиян огорчили возможным повышением цен на чайную и кофейную продукцию.
Информацией поделились эксперты с РИА "Новости".
В прошлом году эти продукты подорожали из-за девальвации рубля, закрытия границ из-за пандемии и снижения производства сырья. Производители данной продукции увеличили цены на 7-10%. В кофейнях кофе подорожал за год на 11%.
В 2021 году себестоимость продукции повысится из-за ощутимого роста тарифов на морские перевозки, а также из-за подорожания упаковки. Ожидается, что компании продолжат увеличивать цены на чай и кофе.
Ранее стало известно, что вскоре стоимость молока повысится на 10-15% из-за экологического сбора. Это произойдет в начале следующего года. Производителей обяжут отправлять всю упаковку на утилизацию.
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