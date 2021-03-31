Стоимость продукции увеличится из-за упаковки и морских тарифов

Россиян огорчили возможным повышением цен на чайную и кофейную продукцию.

Информацией поделились эксперты с РИА "Новости".

В прошлом году эти продукты подорожали из-за девальвации рубля, закрытия границ из-за пандемии и снижения производства сырья. Производители данной продукции увеличили цены на 7-10%. В кофейнях кофе подорожал за год на 11%.

В 2021 году себестоимость продукции повысится из-за ощутимого роста тарифов на морские перевозки, а также из-за подорожания упаковки. Ожидается, что компании продолжат увеличивать цены на чай и кофе.

Ранее стало известно, что вскоре стоимость молока повысится на 10-15% из-за экологического сбора. Это произойдет в начале следующего года. Производителей обяжут отправлять всю упаковку на утилизацию.