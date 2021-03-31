Незалежная продолжает пестрить неординарными инициативами

Украинский МИД на полном серьезе обратился в ЮНЕСКО с просьбой внести борщ в перечень нематериального наследия.



По данным издания "Обозреватель", такая оригинальная идея пришла в голову шеф-повару с Украины Евгению Клопотенко. В Незалежной весьма озабочены "претензиями" русских на это популярное блюдо. Там убеждены, что мы коварным образом пытаемся присвоить суп себе, тем самым ущемляя права украинцев, которые считают борщ исключительно своим творением.

На эту животрепещущую тему высказался и глава украинского министерства культуры и информполитики. Александра Ткаченко несказанно порадовало приближение того дня, когда скандальный суп может быть внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На своей странице в "Фейсбук" министр написал хвалебное сообщение, посвященное "украинскому борщу". Представитель культурного ведомства убежден, что в мире у этого блюда нет конкурентов.

"Борщ – наш", – пафосно объявил высокопоставленный украинец.

Ткаченко также призвал отказаться от "манипуляций на почве русскости борща". Ибо, по его мнению, этот суп принадлежит украинцам и только им.

Во внешнеполитическом ведомстве Незалежной также отметили, что заявку на "узаконивание" прав Украины на борщ могут рассмотреть еще не скоро. Подобного рода мероприятия проходят только раз в два года.

Стоит отметить, что еще осенью прошлого года американская пресса активно писала о борьбе украинцев с россиянами из-за борща. Теперь вызывавшая улыбку новость получила официальное продолжение.