Продавцу не стоит соглашаться на рассрочку

Сделки с недвижимостью зачастую сопряжены с серьезными переживаниями. Речь идет о больших деньгах, поэтому какой-либо юридический промах может стать серьезной проблемой для сторон договора. Опытный юрист Артем Баранов поделился рекомендациями, которые позволят стороне продавца избежать трудностей и правильно оформить сделку.



Эксперт подчеркивает, что в первую очередь, нужно обратить внимание на условия расчетов с покупателем. Продавцы иногда совершают ошибку, соглашаясь на оплату стоимости жилища в рассрочку.

Баранов особо отметил, что продающая сторона должна получить деньги за реализуемое имущество сразу и в полном объеме. Возможно, покупатель решит оформить ипотеку или взять на себя какие-то другие кредитные обязательства. Однако его взаимодействие с финансовыми учреждениями не должно касаться продавца.

Также продавец должен быть уверен в серьезности намерений покупателя. Для этого необходимо договориться о "демонстрации живых денег". Например, сумму за квартиру можно разместить в банковской ячейке, где средства будут лежать до тех пор, пока не будут оформлены все необходимые документы.

Помимо этого, нелишним будет проверить покупающую сторону на банкротство. В беседе с журналистами издания "News.ru" эксперт отметил, что это можно сделать, проанализировав судебные дела с участием покупателя и его ближайших родственников.