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Российским аллергикам предстоит трудная весна. В ближайшие два месяца их пожжидают суровые испытания, предупредили эксперты.
Согласно прогнозам, в апреле и мае ожидается теплая и сухая погода. Дождей почти не будет, что вызовет засилье вредоносной для таких людей пыльцы.
Температура во втором месяце весны окажется на один – два градуса выше нормы. То же самое грядет и в мае, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Растения стнут бурно цвести. Кроме того, благодаря достаточному количеству влаги в почве из-за обильных зимних снегопадов деревья начнут просыпаться быстрее, отметил эксперт Валентин Введенский.
Уже в первые дни апреля зацветет ольха. За нею распылит пыльцу орешник. А в конце апреля – начале мая начнется цветение березы.
Все это негативно отразится на состоянии страдающих аллергией людей. Чтобы избежать серьезного дискомфорта, желательно находиться подальше от мест, где находятся такие растения и деревья. Могут помочь противокоронавирусные маски, только их придется надевать не только в помещениях, посоветовали специалисты в разговоре с корреспондентом "Известий".
Важно во время приступов аллергии не заниматься самолечением. Нужно загодя обратиться к медикам за рекомендациями и принимать указанные ими лекарства, передает телеканал "360".
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