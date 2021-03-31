Весна будет тяжелой для аллергиков - эксперты предупредили россиян

Погода в апреле и мае будет теплой и сухой, что вызовет засилье пыльцы

Российским аллергикам предстоит трудная весна. В ближайшие два месяца их пожжидают суровые испытания, предупредили эксперты.

Согласно прогнозам, в апреле и мае ожидается теплая и сухая погода. Дождей почти не будет, что вызовет засилье вредоносной для таких людей пыльцы.

Температура во втором месяце весны окажется на один – два градуса выше нормы. То же самое грядет и в мае, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Растения стнут бурно цвести. Кроме того, благодаря достаточному количеству влаги в почве из-за обильных зимних снегопадов деревья начнут просыпаться быстрее, отметил эксперт Валентин Введенский.

Уже в первые дни апреля зацветет ольха. За нею распылит пыльцу  орешник. А в конце апреля – начале мая начнется цветение березы.

Все это негативно отразится на состоянии страдающих аллергией людей. Чтобы избежать серьезного дискомфорта, желательно  находиться подальше от мест, где находятся такие растения и деревья. Могут помочь противокоронавирусные маски, только их придется надевать не только в помещениях, посоветовали специалисты в разговоре с корреспондентом "Известий".

Важно во время приступов аллергии  не заниматься самолечением. Нужно загодя обратиться к медикам за  рекомендациями и принимать указанные ими лекарства, передает телеканал "360".  

Полина ДОРОЖКИНА

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