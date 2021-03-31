В правительстве заявили об изменении МРОТ для россиян

В правительстве заявили об изменении МРОТ для россиян
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В кабмине назвали предварительные цифры на ближайшие два года

Российские власти намерены увеличить минимальный размер оплаты труда на 4,7% в следующем году и на 5,8 в 2023 соответственно. Такое заявление сделала сегодня, 31 марта, заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова.

Как отметила российская госслужащая, пока что речь идет о предварительных показателях. Кабмин будет полагаться на ситуацию с отечественной экономикой.

В настоящее время в стране действует обновленная система расчета для исчисления МРОТ и уровня прожиточного минимума. Для установления медианного дохода высчитывают среднюю сумму, относительно которой средняя заработная плата одной половины россиян выше, а у другой – ниже.

В этом году размер МРОТ  превышает прошлогодний показатель на 5,5% и составляет 12 792 руб, передает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года уровень инфляции составлял 4,9%. Как считают опрошенные эксперты, в сложившихся условиях жителям России приходится тратить больше денег на привычные для себя продукты питания, так как доходы населения так и не выросли. По словам опрошенных экспертов, уровень инфляции в 2021 году не превысит 5,5%.

По информации ФССП, общая задолженность россиян по кредитам, которые были переданы в отдел взысканий, побили отметку в 1,8 триллиона рублей. При этом по показателям 2020 года всего на учете было лишь 5,8 миллиона дел о долговых просрочках. Лишь за январь 2021 года служба возбудила более 500 тысяч дел о непогашенных задолженностях в крупной сумме. Аналитики считают, что причина кроется в растущей бедности населения.

Егор МАЛКОВ

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