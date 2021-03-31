Окончание Ржевской битвы: 78 лет со дня события

Окончание Ржевской битвы: 78 лет со дня события
Фото: City News Moskva/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Кровопролитная серия сражений завершилась 31 марта 1943 года. Россияне почтили память бойцов, защищавших Ржев во время ВОВ

В Тверской области память солдат, павших в Ржевской битве, почтили в семьдесят восьмой раз. Именно сражения под Ржевом в значительной степени повлияли на ход Великой Отечественной войны. Ценой огромного числа жертв красноармейцам удалось отстоять позиции на подступах к Москве с запада.

Ржев освободили 3 марта 1943 года. Торжественные мероприятия в честь 78-й годовщины данного события состоялись у мемориала Советскому солдату при участии главы Тверской области Игоря Рудени.

"В ожесточенных боях под Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков",

– подчеркнул губернатор. Посвященный тем событиям Ржевский мемориал открылся в прошлом году, и сейчас сотни людей приезжают сюда, чтобы почтить память защитников Ржева.

Сражения в этой части страны считаются одними из самых кровопролитных, однако долгое время сведения о них замалчивались руководством СССР. На сегодня ситуация изменилась, активистами и культурными деятелями при поддержке властей ведется активная работа по восстановлению событий тех дней. Помимо открытия мемориала в 2019 году была выпущена военная драма "Ржев" Игоря Копылова, основанная на повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Картину высоко оценили зрители и кинокритики не только в России, но и в США, Германии, Польше, Франции, Японии и Корее. Также драма имела успех на нескольких международных кинофестивалях.

В сюжете киноленты отражен один день из жизни красноармейцев, защищавших местную деревеньку Овсянниково. Инициатором съемок жесткой, но правдивой истории стал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, чей дед прошел огонь войны в этих местах.

"Евгений Викторович тоже человек неравнодушный к истории Великой Отечественной войны, патриот нашей страны. Он выделил средства, чтобы была возможность рассказать данную историю. Это дорогого стоит. Есть люди, которые говорят о войне, о патриотизме, но ничего не делают. Этот человек мало говорит, но много делает",

поделился продюсер фильма Сергей Щеглов.

Также 31 марта в Музее Победы состоялась научная конференция "Ржевская битва – современный взгляд". На мероприятии с докладами о военных операциях того времени выступили музейные работники и историки.

Отдел информации

Ответить:

новости партнеров

Россияне расхлебывают последствия ошибок Горбачева в отношениях с НАТО

30 лет назад Москва упустила шанс изменить ход истории в свою пользу

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей