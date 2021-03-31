Окончание Ржевской битвы: 78 лет со дня события

Кровопролитная серия сражений завершилась 31 марта 1943 года. Россияне почтили память бойцов, защищавших Ржев во время ВОВ

В Тверской области память солдат, павших в Ржевской битве, почтили в семьдесят восьмой раз. Именно сражения под Ржевом в значительной степени повлияли на ход Великой Отечественной войны. Ценой огромного числа жертв красноармейцам удалось отстоять позиции на подступах к Москве с запада.

Ржев освободили 3 марта 1943 года. Торжественные мероприятия в честь 78-й годовщины данного события состоялись у мемориала Советскому солдату при участии главы Тверской области Игоря Рудени.

"В ожесточенных боях под Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков",

– подчеркнул губернатор. Посвященный тем событиям Ржевский мемориал открылся в прошлом году, и сейчас сотни людей приезжают сюда, чтобы почтить память защитников Ржева.

Сражения в этой части страны считаются одними из самых кровопролитных, однако долгое время сведения о них замалчивались руководством СССР. На сегодня ситуация изменилась, активистами и культурными деятелями при поддержке властей ведется активная работа по восстановлению событий тех дней. Помимо открытия мемориала в 2019 году была выпущена военная драма "Ржев" Игоря Копылова, основанная на повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Картину высоко оценили зрители и кинокритики не только в России, но и в США, Германии, Польше, Франции, Японии и Корее. Также драма имела успех на нескольких международных кинофестивалях.

В сюжете киноленты отражен один день из жизни красноармейцев, защищавших местную деревеньку Овсянниково. Инициатором съемок жесткой, но правдивой истории стал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, чей дед прошел огонь войны в этих местах.

"Евгений Викторович тоже человек неравнодушный к истории Великой Отечественной войны, патриот нашей страны. Он выделил средства, чтобы была возможность рассказать данную историю. Это дорогого стоит. Есть люди, которые говорят о войне, о патриотизме, но ничего не делают. Этот человек мало говорит, но много делает",

– поделился продюсер фильма Сергей Щеглов.

Также 31 марта в Музее Победы состоялась научная конференция "Ржевская битва – современный взгляд". На мероприятии с докладами о военных операциях того времени выступили музейные работники и историки.